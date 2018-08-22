ВМС України провели стрільби з "Ураганів" по морських цілях

"21 та 22 серпня 2018 року підрозділи реактивної артилерії Командування морської піхоти Військо-Морських Сил ЗС України провели тактичні навчання з практичним виконанням бойових стрільб з систем залпового вогню "Ураган", - йдеться у повідомленні.



У ході занять було відпрацьовано питання щодо здійснення маршу, бойового злагодження, польового вишколу та дій під час виконання завдань щодо вогневого ураження противника з берегової ділянки по морських цілях.



Нагадаємо, в акваторії Азовського моря планується наростити присутність формувань Військово-морських сил ЗСУ.



