ВМС України провели стрільби з "Ураганів" по морських цілях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Військово-морські сили України впродовж двох днів проводили навчальні стрільби з РСЗВ "Ураган". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ України, передає УНН.
"21 та 22 серпня 2018 року підрозділи реактивної артилерії Командування морської піхоти Військо-Морських Сил ЗС України провели тактичні навчання з практичним виконанням бойових стрільб з систем залпового вогню "Ураган", - йдеться у повідомленні.
У ході занять було відпрацьовано питання щодо здійснення маршу, бойового злагодження, польового вишколу та дій під час виконання завдань щодо вогневого ураження противника з берегової ділянки по морських цілях.
Нагадаємо, в акваторії Азовського моря планується наростити присутність формувань Військово-морських сил ЗСУ.