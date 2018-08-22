ВМС Украины провели стрельбы с "Ураганов" по морским целям

"21 и 22 августа 2018 года подразделения реактивной артиллерии Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины провели тактические учения с практическим выполнением боевых стрельб из систем залпового огня "Ураган", - говорится в сообщении.



В ходе занятий были отработаны вопросы совершения марша, боевого слаживания, полевой выучки и действий во время выполнения задач по огневому поражению противника с берегового участка по морским целям.



Напомним, в акватории Азовского моря планируется нарастить присутствие формирований Военно-морских сил ВСУ.



