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Военные подогнали "Ураган" к Азовскому морю

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинские военнослужащие во время учений на побережье Азовского моря отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из РСЗО "Ураган". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам". Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье", - сообщили в штабе.

Во время тренировок военные инженеры, как отмечается, оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним.

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"В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу", - добавили в штабе.

Указано, что во время учения военные подразделения активно использовали аэрозольное маскировки.

"Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море", - подытожили в штабе.

Как сообщал УНН, в конце октября ВСУ получили новую партию отремонтированных "Ураганов".

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что новую морскую охрану развернут на всем побережье Украины до конца года.

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