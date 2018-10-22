ЗСУ отримали нову партію відремонтованих "Ураганів"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook Президента України Петра Порошенка.
"ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Це - одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових. За 20 секунд "Ураган" може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, який гарантовано уразить цілі на дальності до 35 км. Продовжуємо зміцнювати обороноздатність української армії", - написав Президент.
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Нагадаємо, корабель морської охорони "Донбас" Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби повернувся до охорони державного кордону в акваторії Азовського моря після планового ремонту.