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ЗСУ отримали нову партію відремонтованих "Ураганів"

Київ • УНН

 • 11052 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook Президента України Петра Порошенка.

"ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Це - одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових. За 20 секунд "Ураган" може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, який гарантовано уразить цілі на дальності до 35 км. Продовжуємо зміцнювати обороноздатність української армії", - написав Президент. 

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Нагадаємо, корабель морської охорони "Донбас" Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби повернувся до охорони державного кордону в акваторії Азовського моря після планового ремонту.

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