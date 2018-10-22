ВСУ получили новую партию отремонтированных "Ураганов"

"ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган". Это - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных. За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км. Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии", - написал Президент.



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Напомним, корабль морской охраны "Донбасс" Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы вернулся к охране государственной границы в акватории Азовского моря после планового ремонта.