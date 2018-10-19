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Охорону в Азовському морі посилили відремонтованим кораблем "Донбас"

Охорону в Азовському морі посилили відремонтованим кораблем "Донбас"

Київ • УНН

 • 14776 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Корабель морської охорони "Донбас" Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби повернувся до охорони державного кордону в акваторії Азовського моря після планового ремонту. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби, передає УНН.

"Корабель морської охорони "Донбас" Маріупольського загону морської охорони Держприкордонслужби повернувся в стрій для охорони державного кордону в акваторії Азовського моря після проведення планового ремонту", - зазначили в прес-службі.

Також у відомстві додали, що ремонтні роботи на кораблі провів Азовський судноремонтний завод. "Через напружену обстановку в Азовському морі", як зазначається, фахівці заводу в стислі терміни провели роботи з модернізації окремих систем та механізмів двигунів корабля, очищення та фарбування корпусу, обслуговування паливних, баластних цистерн тощо. Екіпаж працював на судні разом із робітниками суднобудівного заводу. Після спуску корабля на воду ремонтники разом із екіпажем провели ходові випробування.

Нагадаємо, наприкінці вересня українські військові кораблі пошуково-рятувальне судно A500 “Донбас” та морський буксир A830 “Корець” пройшли міст, що сполучає Таманський півострів та Крим (Кримський міст).

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