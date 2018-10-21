Прикордонники випробували унікальну техніку для охорони кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Управління озброєння та техніки Адміністрації Держприкордонслужби провело підсумкові збори керівників інженерно-технічних відділів всіх органів охорони кордону та регіональних управлінь, де вони навчалися роботі на унікальних технічних засобах. Про це повідомив відділ комунікацій Адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Проведення занять було сплановано так, аби охопити максимальне різноманіття технічних засобів охорони кордону на суші, на морі, на річках та лиманах. Учасники зборів отримали можливість практично познайомитися з унікальною системою оптико-електронного спостереження (СОЕС), яка сьогодні функціонує на ділянці українсько-молдовського кордону. Але в найближчій перспективі така система буде запроваджена і на інших напрямках", - зазначили у відомстві.
При цьому в Держприкордонслужбі пояснили, за наказом голови Держприкордонслужби управлінням озброєння та техніки було розроблено та запроваджено облаштування в органах охорони державного кордону мобільних модулів, призначених для тривалого несення служби. Ці модулі розгортаються на базі вантажних автомобілів та забезпечують автономність прикордонних нарядів від 3 до 14 діб.
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Оскільки новація запроваджена тільки цього року, під час зборів керівники інженерно-технічних відділів мали змогу побачити зразкове розгортання такого модулю. Мобільні модулі на базі автомобіля – це наступний крок у системі розгортання тимчасових місць несення служби. В Держприкордонслужбі є практика застосування мобільних плавучих постів, що розташовуються на річкових та лиманських ділянках в період активної навігації.
Крім того, учасники зборів приділили увагу питанням нарощування морської компоненти, актуальності захисту водних кордонів, посиленню контролю за надводною обстановкою. Фахівці інженерно-технічного профілю відвідали пости технічного спостереження, корабельно-катерний склад Морської охорони, ознайомилися з наявним озброєнням, обладнанням, екіпіруванням.
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Нагадаємо, військові навчання “Чисте небо-2018”, в яких брали участь представники з 9 країн, завершилися на Хмельниччині 19 жовтня.