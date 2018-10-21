Пограничники испытали уникальную технику для охраны границы

"Проведение занятий было спланировано так, чтобы охватить максимальное разнообразие технических средств охраны границы на суше, на море, на реках и лиманах. Участники собрания получили возможность практически познакомиться с уникальной системой оптико-электронного наблюдения (СОЭН), которая сегодня функционирует на участке украино-молдавской границы. Но в ближайшей перспективе такая система будет внедрена и на других направлениях", - отметили в ведомстве.

При этом в Госпогранслужбе объяснили, что по приказу председателя Госпогранслужбы управлением вооружения и техники была разработана и внедрено обустройство в органах охраны государственной границы мобильных модулей, предназначенных для длительного несения службы. Эти модули разворачиваются на базе грузовых автомобилей и обеспечивают автономность пограничных нарядов от 3 до 14 суток.



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Поскольку новация введена только в этом году, во время собрания руководители инженерно-технических отделов имели возможность увидеть примерное развертывание такого модуля. Мобильные модули на базе автомобиля - это следующий шаг в системе развертывания временных мест несения службы. В Госпогранслужбе есть практика применения мобильных плавучих постов, которые располагаются на речных и лиманских участках в период активной навигации.



Кроме того, участники собрания уделили внимание вопросам наращивания морской компоненты, актуальности защиты водных границ, усилению контроля за надводной обстановкой. Специалисты инженерно-технического профиля посетили посты технического наблюдения, корабельно-катерный состав Морской охраны, ознакомились с имеющимся вооружением, оборудованием, экипировкой.



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Напомним, военные учения "Чистое небо-2018", в которых принимали участие представители из 9 стран, завершились в Хмельницкой области 19 октября.