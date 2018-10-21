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Пограничники испытали уникальную технику для охраны границы

Пограничники испытали уникальную технику для охраны границы

Киев  •  УНН

 • 34021 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Управление вооружения и техники Администрации Госпогранслужбы провело итоговое собрание руководителей инженерно-технических отделов всех органов охраны границы и региональных управлений, где они учились работе на уникальных технических средствах. Об этом сообщил отдел коммуникаций Администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Проведение занятий было спланировано так, чтобы охватить максимальное разнообразие технических средств охраны границы на суше, на море, на реках и лиманах. Участники собрания получили возможность практически познакомиться с уникальной системой оптико-электронного наблюдения (СОЭН), которая сегодня функционирует на участке украино-молдавской границы. Но в ближайшей перспективе такая система будет внедрена и на других направлениях", - отметили в ведомстве.

При этом в Госпогранслужбе объяснили, что по приказу председателя Госпогранслужбы управлением вооружения и техники была разработана и внедрено обустройство в органах охраны государственной границы мобильных модулей, предназначенных для длительного несения службы. Эти модули разворачиваются на базе грузовых автомобилей и обеспечивают автономность пограничных нарядов от 3 до 14 суток.

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Поскольку новация введена только в этом году, во время собрания руководители инженерно-технических отделов имели возможность увидеть примерное развертывание такого модуля. Мобильные модули на базе автомобиля - это следующий шаг в системе развертывания временных мест несения службы. В Госпогранслужбе есть практика применения мобильных плавучих постов, которые располагаются на речных и лиманских участках в период активной навигации.

Кроме того, участники собрания уделили внимание вопросам наращивания морской компоненты, актуальности защиты водных границ, усилению контроля за надводной обстановкой. Специалисты инженерно-технического профиля посетили посты технического наблюдения, корабельно-катерный состав Морской охраны, ознакомились с имеющимся вооружением, оборудованием, экипировкой.

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Напомним, военные учения "Чистое небо-2018", в которых принимали участие представители из 9 стран, завершились в Хмельницкой области 19 октября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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