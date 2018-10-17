Україна візьме під охорону морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Розгорнуте Регіональне управління морської охорони візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал у Краматорську під час заходів в Донецько-Луганському регіональному управлінні, передає кореспондент УНН.
Керівник прикордонного відомства акцентував увагу на тому, що в умовах російської агресії, терористичних загроз та міграційної кризи прикордонники вживають додаткові заходи щодо посилення контролю за в'їздом в Україну.
"До кінця року буде розгорнуто нове Регіональне управління морської охорони, яке візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя, корабельно-катерний склад поповнюємо новими катерами", – сказав Цигикал.
Також він зазначив, що у відомстві створено підрозділи оперативного реагування "ДОЗОР", у тому числі й для проведення спеціальних дій на воді. Створена система бойових резервів із потужним озброєнням та бронетехнікою. А для посилення авіаційної складової у найближчі два роки для прикордонної служби будуть закуплені 24 сучасних легких патрульних вертольоти французької компанії Airbus.
Нагадаємо, майже 20 тисяч прикордонників взяли участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації.