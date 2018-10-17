Україна візьме під охорону морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Розгорнуте Регіональне управління морської охорони візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал у Краматорську під час заходів в Донецько-Луганському регіональному управлінні, передає кореспондент УНН.