У боях на сході України взяли участь майже 20 тисяч прикордонників - Цигикал
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Майже 20 тисяч прикордонників взяли участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації. Про це заявив Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал перебуваючи в Донецько-Луганському регіональному управлінні у Краматорську з робочою поїздкою, передає УНН.
“Майже 20 тисяч прикордонників взяли участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 431 отримали бойові поранення”, — заявив очільник прикордонного відомства.
Він додав, що 856 воїнів-прикордонників удостоєні державних нагород, двох із них відзначено Зіркою Героя України.
“На жаль не всі повернулися додому живими. 70 прикордонників поклали своє життя за Україну, 5 військовослужбовців вважаються безвісті зниклими”, — сказав Петро Цигикал.
Пам’ять про Героїв-прикордонників, які загинули від російської агресії, вшанували хвилиною мовчання.
Перебуваючи в прикордонному підрозділі Голова Держприкордонслужби кращим прикордонникам, що виконують завдання в складі Об’єднаних сил, вручив нагороди “За участь в АТО”, відомчі відзнаки, а низка військовослужбовців отримали чергові військові звання.
Нагадаємо, за 4 роки небойові втрати серед військових склали майже 14 тис. осіб.