У боях на сході України взяли участь майже 20 тисяч прикордонників - Цигикал

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Майже 20 тисяч прикордонників взяли участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації. Про це заявив Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал перебуваючи в Донецько-Луганському регіональному управлінні у Краматорську з робочою поїздкою, передає УНН.