В боях на востоке Украины приняли участие почти 20 тысяч пограничников - Цигикал

“Почти 20 тысяч пограничников приняли участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, 431 получили боевые ранения”, — заявил глава пограничного ведомства.

Он добавил, что 856 воинов-пограничников удостоены государственных наград, двое из них отмечены Звездой Героя Украины.

“К сожалению, не все вернулись домой живыми. 70 пограничников положили свою жизнь за Украину, 5 военнослужащих считаются без вести пропавшими”, - сказал Петр Цигикал.

Память о Героях-пограничниках, погибших от российской агрессии, почтили минутой молчания.

Находясь в пограничном подразделении Председатель Госпогранслужбы лучшим пограничникам, выполняющих задачи в составе Объединенных сил, вручил награды “За участие в АТО”, ведомственные награды, а ряд военнослужащих получили очередные воинские звания.

Напомним, за 4 года небоевые потери среди военных составили почти 14 тыс. человек.