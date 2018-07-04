За 4 роки небойові втрати серед військових склали майже 14 тис. осіб

"За 2014-2018 рік небойові санітарні втрати, не в наслідок бойових дій склали 11 487 осіб, безповоротні, тобто загиблі – 2659 осіб. Це майже 14 тисяч осіб загинули або поранені не внаслідок бойових дій. З них 586 станом на сьогодні – суїциди", - повідомив А.Матіос.



Нагадаємо, упродовж минулого року Збройні Сили України зазнали 27 втрат військовослужбовців, які не пов'язані з веденням бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції.



За 2017 рік безповоротні втрати Збройних сил України становлять 191 військовослужбовець.