За 4 роки небойові втрати серед військових склали майже 14 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. За 2014-2018 рік небойові санітарні втрати серед військовослужбовців склали майже 14 тис. осіб. Про це під час засідання комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
"За 2014-2018 рік небойові санітарні втрати, не в наслідок бойових дій склали 11 487 осіб, безповоротні, тобто загиблі – 2659 осіб. Це майже 14 тисяч осіб загинули або поранені не внаслідок бойових дій. З них 586 станом на сьогодні – суїциди", - повідомив А.Матіос.
Нагадаємо, упродовж минулого року Збройні Сили України зазнали 27 втрат військовослужбовців, які не пов'язані з веденням бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції.
За 2017 рік безповоротні втрати Збройних сил України становлять 191 військовослужбовець.