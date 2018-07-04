За 4 года небоевые потери среди военных составили почти 14 тыс. человек

"За 2014-2018 год небоевые санитарные потери, не в результате боевых действий составили 11 487 человек, безвозвратные, то есть погибшие - 2659 человек. Это почти 14 000 человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня - суициды", - сообщил А.Матиос.



Напомним, в течение прошлого года в Вооруженных Силах Украины насчетали 27 потерь военнослужащих, которые не связаны с ведением боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции.



За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 военнослужащий.