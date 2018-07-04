За 4 года небоевые потери среди военных составили почти 14 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. За 2014-2018 год небоевые санитарные потери среди военнослужащих составили почти 14 тыс. человек. Об этом во время заседания комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"За 2014-2018 год небоевые санитарные потери, не в результате боевых действий составили 11 487 человек, безвозвратные, то есть погибшие - 2659 человек. Это почти 14 000 человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня - суициды", - сообщил А.Матиос.
Напомним, в течение прошлого года в Вооруженных Силах Украины насчетали 27 потерь военнослужащих, которые не связаны с ведением боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции.
За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 военнослужащий.