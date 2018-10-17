Украина возьмет под охрану морскую границу от Измаила до Мариуполя
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 октября. УНН. Развернутое Региональное управление морской охраны возьмет под охрану все морскую границу от Измаила до Мариуполя. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в Краматорске во время мероприятий в Донецко-Луганском региональном управлении, передает корреспондент УНН.
Руководитель пограничного ведомства акцентировал внимание на том, что в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля за въездом в Украину.
"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану все морскую границу от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами", – сказал Цигикал.
Также он отметил, что в ведомстве созданы подразделения оперативного реагирования "ДОЗОР", в том числе и для проведения специальных действий на воде. Создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой. А для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета французской компании Airbus.
Напомним, почти 20 тысяч пограничников приняли участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации.