Украина возьмет под охрану морскую границу от Измаила до Мариуполя

Руководитель пограничного ведомства акцентировал внимание на том, что в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля за въездом в Украину.

"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану все морскую границу от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами", – сказал Цигикал.

Также он отметил, что в ведомстве созданы подразделения оперативного реагирования "ДОЗОР", в том числе и для проведения специальных действий на воде. Создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой. А для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета французской компании Airbus.

Напомним, почти 20 тысяч пограничников приняли участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации.



