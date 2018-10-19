Військові навчання “Чисте небо-2018” завершилися на Хмельниччині

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Військові навчання “Чисте небо-2018”, в яких брали участь представники з 9 країн, сьогодні завершилися на Хмельниччині. Про це йдеться у повідомленні прес-служби командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.