Військові навчання “Чисте небо-2018” завершилися на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Військові навчання “Чисте небо-2018”, в яких брали участь представники з 9 країн, сьогодні завершилися на Хмельниччині. Про це йдеться у повідомленні прес-служби командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні, 19 жовтня, на військових аеродромах Старокостянтинів, що Хмельниччині, та Гавришівка, що на Вінниччині, відбулась урочиста церемонія закриття багатонаціонального навчання „Чисте небо — 2018“, яке проходило протягом 8-19 жовтня цього року”, — повідомили у командуванні Повітряних сил.
За даними прес-служби, участь у навчаннях “Чисте небо — 2018” брали близько 700 представників з 9 країн, серед яких Бельгія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія, Великобританія, Сполучені Штати Америки та Україна.
У прес-центрі командування зауважили, що разом з авіаційною складовою в навчанні приймали участь зенітні ракетні та радіотехнічні підрозділи, які успішно виконували завдання щодо виявлення, супроводження та умовного знищення повітряних цілей.
Нагадаємо, 16 жовтня під час масштабних військових навчань “Чисте небо — 2018” зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Загинули український військовий льотчик полковник Іван Петренко та американський підполковник пілот Сет Нерінг.
Як повідомляв УНН, в Україні розпочалися військові навчання за участю країн НАТО “Чисте небо — 2018”.