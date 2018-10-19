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Военные учения "Чистое небо-2018" завершились в Хмельницкой области

Военные учения "Чистое небо-2018" завершились в Хмельницкой области

Киев  •  УНН

 • 10850 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Военные учения "Чистое небо-2018", в которых принимали участие представители 9 стран, завершились в Хмельницкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня, 19 октября, на военных аэродромах Староконстантинов, что в Хмельницкой области, и Гавришовка Винницкой области состоялась торжественная церемония закрытия многонациональных учений „Чистое небо — 2018“, которое проходило в течение 8-19 октября этого года”, — сообщили в командовании Воздушных сил.

По данным пресс-службы, участие в учениях “Чистое небо — 2018” принимали около 700 представителей из 9 стран, среди которых Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Украина.

В пресс-центре командования отметили, что вместе с авиационной составляющей в обучении принимали участие зенитные ракетные и радиотехнические подразделения, которые успешно выполняли задачи по выявлению, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.

Напомним, 16 октября во время масштабных военных учений “Чистое небо — 2018” потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили. Погибли украинский военный летчик полковник Иван Петренко и американский подполковник пилот Сет Неринг.

Как сообщал УНН, в Украине начались военные учения с участием стран НАТО “Чистое небо — 2018”.

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