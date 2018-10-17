У військовій прокуратурі розповіли про версії слідства щодо катастрофи Су-27

"На даний час, з тих свідчень та інформації, яка доходить до слідчих досудового розслідування, дана версія ("чіпляння крилом" - ред.) поки що свого повного підтвердження не знайшла, оскільки, фактично, дані навчання проводились на визначеній висоті, і якщо це й мало місце, то в результаті безпосереднього зіткнення із землею", - зазначив він.

За його словами, прокуратура наразі відпрацьовує широкий спектр версій, які будуть визначені після проведення слідчих дій.

При цьому він додав, на нинішній стадії досудового розслідування призначені експертизи є тривалими за часом, зокрема слідчі мають встановити значну кількість свідків.

Як пояснив Іван Парфьонов, для оперативності проведення досудового розслідування і забезпечення проведення дієвого нагляду за досудовим розслідуванням була створена група прокурорів, які одночасно працюють на території Вінницької, Полтавської і Хмельницької областей.

Вони працюють у військових частинах і, одночасно, проводять допити цивільного населення. Також слідчі вилучили документи, які засвідчують факти польотів.

Нагадаємо, 16 жовтня під час масштабних військових навчань "Чисте небо - 2018", до якого долучилися країни НАТО, зокрема, США, напередодні на Вінничині зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Один із них - український військовий льотчик полковник Іван Петренко, інформацію щодо іншого в оборонному відомстві пообіцяли повідомити пізніше. Водночас у ВПС США вказали на залученість до цього інциденту військового США.