У військовій прокуратурі розповіли про версії слідства щодо катастрофи Су-27
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Версія слідства стосовно катастрофи військового літака на Вінниччині внаслідок "чіпляння крилом" поки що не має підтвердження. Про це повідомив заступник військового прокурора Вінницького гарнізону Іван Парфьонов в коментары журналыстам, передає УНН.
"На даний час, з тих свідчень та інформації, яка доходить до слідчих досудового розслідування, дана версія ("чіпляння крилом" - ред.) поки що свого повного підтвердження не знайшла, оскільки, фактично, дані навчання проводились на визначеній висоті, і якщо це й мало місце, то в результаті безпосереднього зіткнення із землею", - зазначив він.
За його словами, прокуратура наразі відпрацьовує широкий спектр версій, які будуть визначені після проведення слідчих дій.
При цьому він додав, на нинішній стадії досудового розслідування призначені експертизи є тривалими за часом, зокрема слідчі мають встановити значну кількість свідків.
Як пояснив Іван Парфьонов, для оперативності проведення досудового розслідування і забезпечення проведення дієвого нагляду за досудовим розслідуванням була створена група прокурорів, які одночасно працюють на території Вінницької, Полтавської і Хмельницької областей.
Вони працюють у військових частинах і, одночасно, проводять допити цивільного населення. Також слідчі вилучили документи, які засвідчують факти польотів.
Нагадаємо, 16 жовтня під час масштабних військових навчань "Чисте небо - 2018", до якого долучилися країни НАТО, зокрема, США, напередодні на Вінничині зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Один із них - український військовий льотчик полковник Іван Петренко, інформацію щодо іншого в оборонному відомстві пообіцяли повідомити пізніше. Водночас у ВПС США вказали на залученість до цього інциденту військового США.