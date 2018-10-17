В военной прокуратуре рассказали о версиях следствия по катастрофе Су-27

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Версия следствия в отношении катастрофы военного самолета в Винницкой области в результате "цепляния крылом" пока не имеет подтверждения. Об этом сообщил заместитель военного прокурора Винницкого гарнизона Иван Парфенов в коментары журналыстам, передает УНН.

"В настоящее время, с тех свидетельств и информации, доходящей к следователям досудебного расследования, данная версия ("цепляние крылом" - ред.) пока своего полного подтверждения не нашла, поскольку фактически данные учения проводились на определенной высоте, и если это и имело место, то в результате непосредственного столкновения с землей", - отметил он.

По его словам, прокуратура пока отрабатывает широкий спектр версий, которые будут определены после проведения следственных действий.

При этом он добавил, на нынешней стадии досудебного расследования назначенные экспертизы являются длительными по времени, в частности следователи должны установить значительное количество свидетелей.

Как пояснил Иван Парфенов, для оперативности проведения досудебного расследования и обеспечение проведения действенного надзора за досудебным расследованием была создана группа прокуроров, которые одновременно работают на территории Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областей.

Они работают в воинских частях и, одновременно, проводят опросы гражданского населения. Также следователи изъяли документы, удостоверяющие факты полетов.

Напомним, 16 октября во время масштабных военных учений "Чистое небо - 2018", к которому присоединились страны НАТО, в частности США, накануне в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили. Один из них - украинский военный летчик полковник Иван Петренко, информацию относительно другого в оборонном ведомстве пообещали сообщить позже. В то же время в ВВС США отметили вовлеченность в этот инцидент военного США.

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