Військові опиняться на вулиці, а обвинувачені на волі: у Матіоса окреслили наслідки ліквідації військової прокуратури

ukru
22 березня, 04:30 • 53606 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 129877 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 158127 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 147073 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 220895 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157397 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 191574 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 178015 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130844 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173716 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.2 м/с
24 %
756 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 86570 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 68630 перегляди
Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

22 березня, 03:30 • 20037 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 67245 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 35996 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 143928 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 220906 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 191580 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 178021 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 145703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 3658 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 10522 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 129890 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 105122 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 82365 перегляди
Актуальне
Військові опиняться на вулиці, а обвинувачені на волі: у Матіоса окреслили наслідки ліквідації військової прокуратури

Військові опиняться на вулиці, а обвинувачені на волі: у Матіоса окреслили наслідки ліквідації військової прокуратури

Київ • УНН

 • 12157 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Колектив військової прокуратури проаналізував законопроект №1032, яким пропонується ліквідувати військову прокуратуру та попередив про наслідки такого рішення у рапорті, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, відкликаного сьогодні з посади за ініціативою нового міністра оборони і нового Генпрокурора, передає УНН

Законопроект, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, містить низку юридичних прогалин, йдеться у документі.

Зокрема незрозуміло, що робити з кримінальними провадженнями, які розслідували військові прокурори і передали їх до суду.

Якщо ці справи (4 тисячі) підуть в області цивільним прокурорам, кажуть військові прокурори, це знівелює належне підтримання обвинувачення, створить передумови для безпідставної зміни запобіжних заходів обвинуваченим та уникнення особами кримінальної відповідальності через сплив терміну.

“Цивільні прокурори не мають досвіду розслідування та процесуального керівництва у провадженнях про військові злочини, зважаючи на специфіку суб’єктного та об’єктного складу правопорушень. В умовах війни на навчання немає часу”, — попереджають прокурори.

Цивільні правоохоронці також не зможуть робити огляд на лінії зіткнення — існує пряма вказівка з боку керівництва ДБР та Національної поліції про заборону виїзду на місця події в сектори безпосереднього зіткнення з противником. Все це робили військові прокурори.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліквідація військової прокуратура одномоментно блокує справи проти Росії

Окрім цих прогалин, у законопроекті Президента загалом не визначені кадрові питання. Поки обвинувачені у кримінальних провадженнях матимуть змогу поліпшити своє становище, військовослужбовці з прокуратури можуть опинитися на вулиці, без права на атестацію.

“Положення законопроекту щодо порядку звільнення військових прокурорів суперечать чинному законодавству військової сфери, не визначають правового механізму припинення контракту військового прокурора з Міністерством оборони України...

Законопроектом не визначено, хто буде виконувати вимоги законодавства при звільненні військовослужбовців військових прокуратур.

Не враховано, що звільнення прокурорів з військової служби триватиме в середньому від 2 до 4 місяців...

Майже 100 військовослужбовців військових прокуратур гарнізонів, які мають стаж роботи до 2 років залишаться недопущеними до атестації”, — зазначено в рапорті військових прокурорів на ім’я Генерального прокурора України Рябошапки.

Нагадаємо, нині одним із підозрюваних (обвинувачених) в кримінальних провадженнях військової прокуратури є екснардеп Олександр Шепелєв. До того, як військові прокурори взяли у своє провадження справу Шепелєва, йому вдавалося втікати і приховуватися від правоохоронців. За інформацією ЗМІ, втеча Шепелєва у 2014 році була добре продуманою і щедро оплаченою — зокрема, представникам адміністрації, які допомагали втікачу. На організацію було витрачено близько 1 млн долл. Приводом стала “раптова важка хвороба” Шепелєва.

Шепелєва підозрюють в організації замаху на вбивство ексвласника “Родовід банку” Сергія Дядечка у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році та полковника МВС Єрохіна.

Також йому інкримінують розкрадання коштів “Родовід банку” на суму більше 220 млн грн, а також спільно з бізнесменом Павлом Борульком організацію розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Ще однією резонансною справою було розслідування військових прокурорів проти батальону “Торнадо”. У 2015 році були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах та низці інших тяжких злочинів. Бійці “Торнадо”, за даними слідства, катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у межах досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти “Торнадо” Руслана Оніщенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

У 2017 році суд визначив покарання 8 “торнадівцям” на строк від 8 до 11 років позбавлення волі, ще 4 особам — до 5 років зі звільненням відбування покарання з випробуванням. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,416.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.19