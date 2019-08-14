"Усі, крім Матіоса, боялися торнадівців": Москаль нагадав, як військові прокурори приборкували ґвалтівників та катів з батальйону “Торнадо”

“Хто буде розбиратися із втратами? Стрільбою командирів? Не хочу багато говорити, бо мене звинуватять у компрометації, але хто це буде розслідувати? Який орган візьме на себе ці функції? А скільки у нас дезертирів? Стільки не було під час Другої світової війни. А скільки тих, хто самовільно покинув частину, підписавши контракт, і не повертається? Хто це все буде розслідувати? Хто цим буде займатися?

Вважаю, що ліквідація військової прокуратури - це передчасно, до настання миру”, - зазначив Москаль.

Він пригадав, як, перебуваючи на посаді очільника Луганської ОДА, сам був змушений звернутися до військових прокурорів по допомогу, через бійців батальйону “Торнадо”, які тероризували людей.

“Подивіться, як вело себе “Торнадо” в суді. Можете уявити, як вони поводилися на території. Хто буде такими займатися? Голова адміністрації? Ну так, так і було - я поїхав до Матіоса і сказав, що якщо ти не допоможеш - ніхто не допоможе, бо всі інші правоохоронні органи були залякані, вони їх боялися. Як вогню. А військова прокуратура не злякалась, довела до кінця. Хто буде далі таких приборкувати?” - сказав Москаль.

Він вважає заяву про ліквідацію військової прокуратури несерйозною.

“Оця заява про ліквідацію військової прокуратури - це як продовження заяв про переїзд з Банкової у музей Леніна, в Одесу... Основне завдання, яке стоїть сьогодні у державі: мир і закінчення війни. Давайте ліквідації відкладемо до закінчення війни”, - наголосив він.

А якщо ж слідувати логіці Рябошапки, то треба, певно, ліквідувати і управління розвідки, і службу зовнішньої розвідки, припустив Москаль.

“Ну йде війна, ну до кого звертатися? Якщо поліція погрузла у злочинах, які треба реєструвати і розслідувати, повірте, не може поліція сьогодні по їх функціональних обов'язках із військовими боротися, які скоюють злочини. З ними може боротися лише військова прокуратура”, - резюмував він.

Нагадаємо, у 2015 році були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах та низці інших тяжких злочинів.

Розслідуванням кримінального провадження і підтриманням обвинувачення у суді займалася військова прокуратура.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповідав тоді, що бійці “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у межах досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти "Торнадо" Руслана Оніщенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

У 2017 році суд визначив покарання 8 “торнадівцям” на строк від 8 до 11 років позбавлення волі, ще 4 особам — до 5 років зі звільненням відбування покарання з випробуванням.

Наступного року “торнадівці”, за сприяння службової особи ДУ “Київський слідчий ізолятор” вчинили бунт, що супроводжувався насильством, підпалами, знищенням майна, захопленням державної установи та опором правоохоронним органам із застосуванням незаконної зброї.

За справу знову взялися військові прокурори. Вони виявили, що “торнадівці” залякали співробітників СІЗО та отримали від них магнітні картки для вільного виходу і переміщення ізолятором. Нині за цим фактом розслідування кримінального провадження завершено, а сама справа слухається у суді.

Варто додати, що "торнадівці" охоче підтримали ініціативу Рябошапки про ліквідацію військової прокуратури. Звільнити засуджених катів закликала свого часу і Ліза Богуцька, яка пройшла до Верховної Ради від партії "Слуга народу".