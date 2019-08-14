"Усі, крім Матіоса, боялися торнадівців": Москаль нагадав, як військові прокурори приборкували ґвалтівників та катів з батальйону “Торнадо”

ukru
22 березня, 04:30 • 52586 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 128697 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 157585 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 146551 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 220047 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157236 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 191129 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 177661 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130831 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173704 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.3 м/с
26 %
756 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 71395 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 84800 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 66974 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 65548 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 33848 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 143524 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 220047 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 191129 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 177661 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 145391 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 2266 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 9194 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 128697 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104984 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 81891 перегляди
Актуальне
"Усі, крім Матіоса, боялися торнадівців": Москаль нагадав, як військові прокурори приборкували ґвалтівників та катів з батальйону “Торнадо”

"Усі, крім Матіоса, боялися торнадівців": Москаль нагадав, як військові прокурори приборкували ґвалтівників та катів з батальйону “Торнадо”

Київ • УНН

 • 24659 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Абсолютно недоцільно ліквідовувати військову прокуратуру під час збройної агресії. Про це заявив колишній голова Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, коментуючи заяву заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки, повідомляє УНН.

“Хто буде розбиратися із втратами? Стрільбою командирів? Не хочу багато говорити, бо мене звинуватять у компрометації, але хто це буде розслідувати? Який орган візьме на себе ці функції? А скільки у нас дезертирів? Стільки не було під час Другої світової війни. А скільки тих, хто самовільно покинув частину, підписавши контракт, і не повертається? Хто це все буде розслідувати? Хто цим буде займатися?

Вважаю, що ліквідація військової прокуратури - це передчасно, до настання миру”, - зазначив Москаль.

Він пригадав, як, перебуваючи на посаді очільника Луганської ОДА, сам був змушений звернутися до військових прокурорів по допомогу, через бійців батальйону “Торнадо”, які тероризували людей.

“Подивіться, як вело себе “Торнадо” в суді. Можете уявити, як вони поводилися на території. Хто буде такими займатися? Голова адміністрації? Ну так, так і було - я поїхав до Матіоса і сказав, що якщо ти не допоможеш - ніхто не допоможе, бо всі інші правоохоронні органи були залякані, вони їх боялися. Як вогню. А військова прокуратура не злякалась, довела до кінця. Хто буде далі таких приборкувати?” - сказав Москаль.

Він вважає заяву про ліквідацію військової прокуратури несерйозною.

“Оця заява про ліквідацію військової прокуратури - це як продовження заяв про переїзд з Банкової у музей Леніна, в Одесу... Основне завдання, яке стоїть сьогодні у державі: мир і закінчення війни. Давайте ліквідації відкладемо до закінчення війни”, - наголосив він.

А якщо ж слідувати логіці Рябошапки, то треба, певно, ліквідувати і управління розвідки, і службу зовнішньої розвідки, припустив Москаль.

“Ну йде війна, ну до кого звертатися? Якщо поліція погрузла у злочинах, які треба реєструвати і розслідувати, повірте, не може поліція сьогодні по їх функціональних обов'язках із військовими боротися, які скоюють злочини. З ними може боротися лише військова прокуратура”, - резюмував він.

Нагадаємо, у 2015 році були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах та низці інших тяжких злочинів.

Розслідуванням кримінального провадження і підтриманням обвинувачення у суді займалася військова прокуратура.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповідав тоді, що бійці “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у межах досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти "Торнадо" Руслана Оніщенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

У 2017 році суд визначив покарання 8 “торнадівцям” на строк від 8 до 11 років позбавлення волі, ще 4 особам — до 5 років зі звільненням відбування покарання з випробуванням.

Наступного року “торнадівці”, за сприяння службової особи ДУ “Київський слідчий ізолятор” вчинили бунт, що супроводжувався насильством, підпалами, знищенням майна, захопленням державної установи та опором правоохоронним органам із застосуванням незаконної зброї.

За справу знову взялися військові прокурори. Вони виявили, що “торнадівці” залякали співробітників СІЗО та отримали від них магнітні картки для вільного виходу і переміщення ізолятором. Нині за цим фактом розслідування кримінального провадження завершено, а сама справа слухається у суді.

Варто додати, що "торнадівці" охоче підтримали ініціативу Рябошапки про ліквідацію військової прокуратури. Звільнити засуджених катів закликала свого часу і Ліза Богуцька, яка пройшла до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,416.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.19