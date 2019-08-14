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"Все, кроме Матиоса, боялись торнадовцев": Москаль напомнил, как военные прокуроры обуздывали насильников и изуверов из батальона "Торнадо"

"Все, кроме Матиоса, боялись торнадовцев": Москаль напомнил, как военные прокуроры обуздывали насильников и изуверов из батальона "Торнадо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Абсолютно нецелесообразно ликвидировать военную прокуратуру во время вооруженной агрессии. Об этом заявил бывший председатель Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, комментируя заявление заместителя председателя Офиса Президента Руслана Рябошапки, сообщает УНН.

"Кто будет разбираться с потерями? Стрельбой командиров? Не хочу много говорить, потому что меня обвинят в компрометации, но кто это будет расследовать? Орган возьмет на себя эти функции? А сколько у нас дезертиров? Столько не было во время Второй мировой войны. А сколько тех, кто самовольно покинул часть, подписав контракт, и не возвращается? Кто это все будет расследовать? Кто этим будет заниматься?

Считаю, что ликвидация военной прокуратуры - это преждевременно, до наступления мира", - отметил Москаль.

Он вспомнил, как, находясь на посту главы Луганской ОГА, сам был вынужден обратиться к военным прокурорам за помощью, из-за бойцов батальона "Торнадо", которые терроризировали людей.

"Посмотрите, как вело себя "Торнадо" в суде. Можете представить, как они вели себя на территории. Кто будет такими заниматься? Глава администрации? Ну да, так и было - я поехал к Матиосу и сказал, что если ты не поможешь - никто не поможет, потому что все другие правоохранительные органы были запуганы, они их боялись. Как огня. А военная прокуратура не испугалась, довела до конца. Кто будет дальше таких обуздывать?" - сказал Москаль.

Он считает заявление о ликвидации военной прокуратуры несерьезным.

"Это заявление о ликвидации военной прокуратуры - это как продолжение заявлений о переезде с Банковой в музей Ленина, в Одессу... Основная задача, которая стоит сегодня в государстве: мира и войны. Давайте ликвидацию отложим до окончания войны", - подчеркнул он.

И если следовать логике Рябошапки, то надо, наверное, ликвидировать и управление разведки, и службу внешней разведки, предположил Москаль.

"Ну идет война, ну к кому обращаться? Если полиция погрязла в преступлениях, которые надо регистрировать и расследовать, поверьте, не может полиция сегодня по их функциональным обязанностям с военными бороться, которые совершают преступления. С ними может бороться только военная прокуратура", - резюмировал он.

Напомним, в 2015 году были задержаны 12 бойцов "Торнадо" по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках и ряде других тяжких преступлений.

Расследованием уголовного производства и поддержанием обвинения в суде занималась военная прокуратура.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказывал тогда, что бойцы "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

В 2017 году суд определил наказание 8 "торнадовцам" на срок от 8 до 11 лет лишения свободы, еще 4 лицам - до 5 лет с освобождением отбывания наказания с испытательным сроком.

В следующем году "торнадовцы", при содействии должностного лица ГУ "Киевский следственный изолятор" подняли бунт, сопровождавшийся насилием, поджогами, уничтожением имущества, захватом государственного учреждения и сопротивлением правоохранительным органам с применением незаконного оружия.

За дело снова взялись военные прокуроры. Они обнаружили, что "торнадовцы" запугали сотрудников СИЗО и получили от них магнитные карточки для свободного выхода и перемещения изолятором. Сейчас по данному факту расследование уголовного производства завершено, а само дело слушается в суде.

Стоит добавить, что "торнадовцы" охотно поддержали инициативу Рябошапки о ликвидации военной прокуратуры. Освободить осужденных изуверов призвала в свое время и Лиза Богуцкая, которая прошла в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

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