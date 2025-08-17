Віткофф: домовленості передбачають законодавчо закріплене припинення агресії рф
Київ • УНН
Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф заявив, що гарантії безпеки передбачають законодавче закріплення в РФ зобов'язання не переслідувати "будь-яку іншу територію". Це еквівалент статті 5 НАТО.
Деталі
Надійні гарантії безпеки (для України - ред.), які я б назвав зміною гри... ми не думали, що ми були хоч скільки-небудь близькі до згоди на живий захист з боку Сполучених Штатів за статтею 5, законодавчо закріплену в російській федерації, не переслідувати будь-яку іншу територію, коли мирна угода є кодифікованим законодавчим закріпленням в іншій країні. Їхній суверенітет
Раніше УНН писав, що на брифінгу Трампа після саміту з путіним обговорювалися гарантії безпеки для України, що не є членом НАТО. Ці гарантії еквівалентні статті 5 НАТО, яка передбачає колективну оборону.