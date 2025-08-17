$41.450.00
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Віткофф: домовленості передбачають законодавчо закріплене припинення агресії рф

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф заявив, що гарантії безпеки передбачають законодавче закріплення в РФ зобов'язання не переслідувати "будь-яку іншу територію". Це еквівалент статті 5 НАТО.

Віткофф: домовленості передбачають законодавчо закріплене припинення агресії рф

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що досягнуті на переговорах гарантії безпеки передбачають законодавче закріплення в російській федерації зобов’язання не переслідувати "будь-яку іншу територію", пише УНН.

Деталі

Надійні гарантії безпеки (для України - ред.), які я б назвав зміною гри... ми не думали, що ми були хоч скільки-небудь близькі до згоди на живий захист з боку Сполучених Штатів за статтею 5, законодавчо закріплену в російській федерації, не переслідувати будь-яку іншу територію, коли мирна угода є кодифікованим законодавчим закріпленням в іншій країні. Їхній суверенітет

- сказав Віткофф.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на брифінгу Трампа після саміту з путіним обговорювалися гарантії безпеки для України, що не є членом НАТО. Ці гарантії еквівалентні статті 5 НАТО, яка передбачає колективну оборону.

Альона Уткіна

