Віткофф: домовленості передбачають законодавчо закріплене припинення агресії рф

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що досягнуті на переговорах гарантії безпеки передбачають законодавче закріплення в російській федерації зобов’язання не переслідувати "будь-яку іншу територію", пише УНН.

Надійні гарантії безпеки (для України - ред.), які я б назвав зміною гри... ми не думали, що ми були хоч скільки-небудь близькі до згоди на живий захист з боку Сполучених Штатів за статтею 5, законодавчо закріплену в російській федерації, не переслідувати будь-яку іншу територію, коли мирна угода є кодифікованим законодавчим закріпленням в іншій країні. Їхній суверенітет