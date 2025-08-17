Виткофф: договоренности предусматривают законодательно закрепленное прекращение агрессии рф

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что достигнутые на переговорах гарантии безопасности предусматривают законодательное закрепление в российской федерации обязательства не преследовать "любую другую территорию", пишет УНН.

Детали

Надежные гарантии безопасности (для Украины - ред.), которые я бы назвал изменением игры... мы не думали, что мы были хоть сколько-нибудь близки к согласию на живую защиту со стороны Соединенных Штатов по статье 5, законодательно закрепленную в российской федерации, не преследовать любую другую территорию, когда мирное соглашение является кодифицированным законодательным закреплением в другой стране. Их суверенитет - сказал Виткофф.

Напомним

Ранее УНН писал, что на брифинге Трампа после саммита с путиным обсуждались гарантии безопасности для Украины, не являющейся членом НАТО. Эти гарантии эквивалентны статье 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.