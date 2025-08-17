Виткофф: договоренности предусматривают законодательно закрепленное прекращение агрессии рф

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
10:14 • 12101 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 22977 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 107441 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 70856 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 72235 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 62882 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 52331 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 247110 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213986 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168437 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
5.3м/с
41%
746мм
Популярные новости
Потери врага: украинские защитники уничтожили 900 оккупантов за сутки - Генштаб17 августа, 04:35 • 10047 просмотра
ISW: Украине нужны международные гарантии безопасности и миротворцы для сдерживания агрессии РФ17 августа, 04:54 • 10402 просмотра
The Telegraph: Трамп и Путин предлагают Украине «ужасную» сделку, но лучшей может не быть17 августа, 05:28 • 9398 просмотра
Активное долголетие: новая стратегия Украины меняет отношение к пожилым людям17 августа, 07:14 • 4830 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 8792 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 22977 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 354971 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 307558 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 311162 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 318071 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Аляска
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети11:21 • 3934 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 8812 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 51916 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 43221 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 179011 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social
T-90
БМ-21 «Град»

Виткофф: договоренности предусматривают законодательно закрепленное прекращение агрессии рф

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Специальный посланник Трампа Стив Виткофф заявил, что гарантии безопасности предусматривают законодательное закрепление в рф обязательства не преследовать "любую другую территорию". Это эквивалент статьи 5 НАТО.

Виткофф: договоренности предусматривают законодательно закрепленное прекращение агрессии рф

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что достигнутые на переговорах гарантии безопасности предусматривают законодательное закрепление в российской федерации обязательства не преследовать "любую другую территорию", пишет УНН.

Детали

Надежные гарантии безопасности (для Украины - ред.), которые я бы назвал изменением игры... мы не думали, что мы были хоть сколько-нибудь близки к согласию на живую защиту со стороны Соединенных Штатов по статье 5, законодательно закрепленную в российской федерации, не преследовать любую другую территорию, когда мирное соглашение является кодифицированным законодательным закреплением в другой стране. Их суверенитет

- сказал Виткофф.

Напомним

Ранее УНН писал, что на брифинге Трампа после саммита с путиным обсуждались гарантии безопасности для Украины, не являющейся членом НАТО. Эти гарантии эквивалентны статье 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Стив Уиткофф
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина