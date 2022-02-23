Виступ глави МЗС України Кулеби у ГА ООН зустріли шквалом овацій

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 23899 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 44061 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 63324 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 91927 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 101597 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 98260 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 122265 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165306 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177546 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214956 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 62356 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 81027 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 146498 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 199856 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 32289 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 199856 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 146498 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 275565 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 396467 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 650105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 18939 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92808 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 130866 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156109 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176806 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Виступ глави МЗС України Кулеби у ГА ООН зустріли шквалом овацій

Виступ глави МЗС України Кулеби у ГА ООН зустріли шквалом овацій

Київ • УНН

 • 193646 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Виступ міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на засіданні Генасамблеї ООН зустріли шквалом овацій, передає кореспондент УНН.

Деталі

У своєму виступі міністр підкреслив, що Україна закликає держави-члени використовувати всі доступні засоби для захисту України і стримування Росії.

Будь-які дії, за його словами, будуть оцінені гідно.

"Ми очікуємо, що міжнародне співтовариство зробить все можливе, щоб загасити пожежу в центрі Європи, яка ось-ось розгориться. Російська криза безпеки повинна завершитися поверненням Росії на шлях дипломатії", - заявив Кулеба.

Він також закликав усі держави та міжнародні організації не визнавати зміни статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України та утримуватися від будь-яких дій, які можуть бути витлумачені як визнання будь-якого такого зміненого статусу.

"Росія повинна вивести свої війська з суверенної території України. Росія повинна припинити дестабілізувати ситуацію у сфері міжнародної безпеки. Ми, українці, хочемо миру. І ми хочемо вирішити всі питання дипломатичним шляхом. Ми готові до всіх можливих сценаріїв і готові захистити нашу землю і наш народ у разі подальшого нападу Росії. Україна без вагань скористається своїм невід'ємним правом на самооборону, викладеним у статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, у відповідь на збройні напади Російської Федерації", — заявив міністр.

"У ці дні у нас є, можливо, остання можливість зробити те, чого Росія не очікує від організації Об'єднаних Націй та її держав-членів. Продемонструвати безпрецедентну здатність і готовність діяти, щоб зупинити агресію. Незалежно від того, які відносини складаються між вами, ваш вищий обов'язок — захищати Статут ООН", — резюмував він.

Коли Кулеба залишав трибуну, його зустріли бурхливі оплески.

Додамо

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68