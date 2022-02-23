Виступ глави МЗС України Кулеби у ГА ООН зустріли шквалом овацій

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У своєму виступі міністр підкреслив, що Україна закликає держави-члени використовувати всі доступні засоби для захисту України і стримування Росії.

Будь-які дії, за його словами, будуть оцінені гідно.

"Ми очікуємо, що міжнародне співтовариство зробить все можливе, щоб загасити пожежу в центрі Європи, яка ось-ось розгориться. Російська криза безпеки повинна завершитися поверненням Росії на шлях дипломатії", - заявив Кулеба.

Він також закликав усі держави та міжнародні організації не визнавати зміни статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України та утримуватися від будь-яких дій, які можуть бути витлумачені як визнання будь-якого такого зміненого статусу.

"Росія повинна вивести свої війська з суверенної території України. Росія повинна припинити дестабілізувати ситуацію у сфері міжнародної безпеки. Ми, українці, хочемо миру. І ми хочемо вирішити всі питання дипломатичним шляхом. Ми готові до всіх можливих сценаріїв і готові захистити нашу землю і наш народ у разі подальшого нападу Росії. Україна без вагань скористається своїм невід'ємним правом на самооборону, викладеним у статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, у відповідь на збройні напади Російської Федерації", — заявив міністр.

"У ці дні у нас є, можливо, остання можливість зробити те, чого Росія не очікує від організації Об'єднаних Націй та її держав-членів. Продемонструвати безпрецедентну здатність і готовність діяти, щоб зупинити агресію. Незалежно від того, які відносини складаються між вами, ваш вищий обов'язок — захищати Статут ООН", — резюмував він.

Коли Кулеба залишав трибуну, його зустріли бурхливі оплески.

Додамо

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.