Выступление главы МИД Украины Кулебы в ГА ООН встретили шквалом оваций

Детали

В своем выступлении министр подчеркнул, что Украина призывает государства-члены использовать все доступные средства для защиты Украины и сдерживания России.

Любые действия, по его словам, будут оценены по достоинству.

“Мы ожидаем, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы потушить пожар в центре Европы, который вот-вот разгорится. Российский кризис безопасности должен завершиться возвращением России на путь дипломатии”, — заявил Кулеба.

Он также призвал все государства и международные организации не признавать изменения статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и воздерживаться от любых действий, которые могут быть истолкованы как признание любого такого измененного статуса.

“Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Украины. Россия должна прекратить дестабилизировать ситуацию в сфере международной безопасности. Мы, украинцы, хотим мира. И мы хотим решить все вопросы дипломатическим путем. Мы готовы ко всем возможным сценариям и готовы защитить нашу землю и наш народ в случае дальнейшего нападения России. Украина без колебаний воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону, изложенным в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, в ответ на вооруженные нападения Российской Федерации”, — заявил министр.

“В эти дни у нас есть, возможно, последняя возможность сделать то, чего Россия не ожидает от Организации Объединенных Наций и ее государств-членов. Продемонстрировать беспрецедентную способность и готовность действовать, чтобы остановить агрессию. Независимо от того, какие отношения складываются между вами, ваш высший долг — защищать Устав ООН”, — заключил он.

Когда Кулеба покидал трибуну, его встретили бурные апплодисменты.

Добавим

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.