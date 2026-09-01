Вісім країн ЄС хочуть обмежити можливість блокувати зовнішньополітичні рішення

Вісім країн Європейського Союзу, серед яких Німеччина та Франція, активізували зусилля для зміни механізму ухвалення зовнішньополітичних рішень у блоці. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, поширений країнами-членами ЄС, пише УНН.

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Ініціатива має дозволити Євросоюзу швидше реагувати на міжнародні виклики та уникати ситуацій, коли одна країна блокує рішення всього блоку. Наразі багато зовнішньополітичних рішень ЄС потребують одностайної підтримки.

За даними Bloomberg, право вето протягом останніх років використовувала Угорщина, блокуючи окремі санкції проти росії та рішення щодо підтримки України.

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Автори пропозиції наголошують, що міжнародна ситуація фундаментально змінилася через стратегічну конкуренцію, зростання нестабільності та спроби підірвати міжнародний порядок. На їхню думку, ЄС необхідно швидше використовувати свою політичну, економічну та дипломатичну вагу.

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Вісім країн виступають за збереження консенсусу там, де його можна досягти, але пропонують механізми, які дозволять уникати блокування рішень. Зокрема, йдеться про "конструктивне утримання" – країна зможе висловити незгоду з певним рішенням, але не накладати на нього вето.

Змінювати основоположні договори ЄС для цього не пропонують, оскільки такий крок сам потребував би одностайної підтримки всіх держав-членів. Паралельно Німеччина пропонує інтегрувати дипломатичну службу ЄС до Європейської комісії, що має сприяти більш централізованій зовнішній політиці блоку.

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