Восемь стран ЕС хотят ограничить возможность блокировать внешнеполитические решения
Киев • УНН
Германия, Франция и ещё шесть стран ЕС предлагают избегать блокирования внешнеполитических решений. Они не планируют изменять договоры.
Восемь стран Европейского союза, среди которых Германия и Франция, активизировали усилия по изменению механизма принятия внешнеполитических решений в блоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, распространённый странами — членами ЕС, пишет УНН.
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Инициатива должна позволить Европейскому союзу быстрее реагировать на международные вызовы и избегать ситуаций, когда одна страна блокирует решение всего блока. В настоящее время многие внешнеполитические решения ЕС требуют единогласной поддержки.
По данным Bloomberg, в последние годы право вето использовала Венгрия, блокируя отдельные санкции против России и решения о поддержке Украины.
Страны ищут способ обойти блокирование без изменения договоров ЕС
Авторы предложения подчёркивают, что международная ситуация фундаментально изменилась из-за стратегической конкуренции, роста нестабильности и попыток подорвать международный порядок. По их мнению, ЕС необходимо быстрее использовать свой политический, экономический и дипломатический вес.
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Восемь стран выступают за сохранение консенсуса там, где его можно достичь, но предлагают механизмы, которые позволят избегать блокирования решений. В частности, речь идёт о "конструктивном воздержании" — страна сможет выразить несогласие с определённым решением, но не накладывать на него вето.
Менять основополагающие договоры ЕС для этого не предлагают, поскольку такой шаг сам потребовал бы единогласной поддержки всех государств — членов ЕС. Параллельно Германия предлагает интегрировать дипломатическую службу ЕС в Европейскую комиссию, что должно способствовать более централизованной внешней политике блока.
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