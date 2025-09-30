Visa починає використовувати стейблкоїни для міжнародних платежів замість традиційних валют

Платіжний гігант Visa оголосив про запуск пілотної програми, яка дозволить бізнесу використовувати стейблкоїни для міжнародних розрахунків. Цей крок має прискорити транскордонні розрахунки. Про це УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Нова ініціатива платіжного гіганта Visa має розв’язати дві ключові проблеми. Перша - банки та компанії, попередньо поповнивши свої рахунки стейблкоїнами, вивільнять значні обсяги готівки, які до цього вимушені були "заморожувати" по всьому світу для покриття місцевих виплат. Друга - дорогі транскордонні платежі пришвидшаться та здешевляться, адже тепер не залежатимуть від графіків та умов роботи банків чи інших фінустанов у різних країнах світу.

Ключовим поштовхом для появи пілотного проєкту з використанням стейблкоїнів стало ухвалення у США "Закону про геніїв" ("Genius Act"), який встановив чіткі правила для емітентів стейблкоїнів. Прийняття цього документу додав впевненості великим гравцям та учасникам фінансового ринку. Хоча регіональні учасники - відкрито висловлюють своє занепокоєння, адже високою є ймовірність втрати ними частину доходів від міжнародних переказів.

Проте Visa зауважила, що у цьому проєкті не йдеться про створення нової платіжної системи з нуля. Технологію стейблкоїнів інтегрують у вже існуючу глобальну інфраструктуру,

Нагадаємо

Стейблкоїн - це цифровий аналог долара, який можна миттєво і дешево передавати через блокчейн без посередництва банків. Саме тому його вважають ідеальним інструментом для платежів та розрахунків. Крім того, він підкріплений традиційними активами, такими як долар США або казначейські облігації.

