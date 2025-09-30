$41.320.16
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Visa починає використовувати стейблкоїни для міжнародних платежів замість традиційних валют

Платіжний гігант Visa розпочала пілотну програму, що дозволить бізнесу використовувати стейблкоїни для міжнародних розрахунків, прискорюючи транскордонні платежі. Це вирішить проблеми заморожених коштів та високих комісій, інтегруючи технологію в існуючу інфраструктуру.

Visa починає використовувати стейблкоїни для міжнародних платежів замість традиційних валют

Платіжний гігант Visa оголосив про запуск пілотної програми, яка дозволить бізнесу використовувати стейблкоїни для міжнародних розрахунків. Цей крок має прискорити транскордонні розрахунки. Про це УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Нова ініціатива платіжного гіганта Visa має розв’язати дві ключові проблеми. Перша - банки та компанії, попередньо поповнивши свої рахунки стейблкоїнами, вивільнять значні обсяги готівки, які до цього вимушені були "заморожувати" по всьому світу для покриття місцевих виплат. Друга - дорогі транскордонні платежі пришвидшаться та здешевляться, адже тепер не залежатимуть від графіків та умов роботи банків чи інших фінустанов у різних країнах світу.

Ключовим поштовхом для появи пілотного проєкту з використанням стейблкоїнів стало ухвалення у США "Закону про геніїв" ("Genius Act"), який встановив чіткі правила для емітентів стейблкоїнів. Прийняття цього документу додав впевненості великим гравцям та учасникам фінансового ринку. Хоча регіональні учасники - відкрито висловлюють своє занепокоєння, адже високою є ймовірність втрати ними частину доходів від міжнародних переказів.

Проте Visa зауважила, що у цьому проєкті не йдеться про створення нової платіжної системи з нуля. Технологію стейблкоїнів інтегрують у вже існуючу глобальну інфраструктуру,

Нагадаємо

Стейблкоїн - це цифровий аналог долара, який можна миттєво і дешево передавати через блокчейн без посередництва банків. Саме тому його вважають ідеальним інструментом для платежів та розрахунків. Крім того, він підкріплений традиційними активами, такими як долар США або казначейські облігації.

Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України18.09.25, 12:39 • 87749 переглядiв

Лілія Подоляк

