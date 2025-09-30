Visa начинает использовать стейблкоины для международных платежей вместо традиционных валют

Платежный гигант Visa объявил о запуске пилотной программы, которая позволит бизнесу использовать стейблкоины для международных расчетов. Этот шаг должен ускорить трансграничные расчеты. Об этом УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Новая инициатива платежного гиганта Visa призвана решить две ключевые проблемы. Первая - банки и компании, предварительно пополнив свои счета стейблкоинами, высвободят значительные объемы наличных средств, которые до этого вынуждены были "замораживать" по всему миру для покрытия местных выплат. Вторая – дорогие трансграничные платежи ускорятся и подешевеют, ведь теперь не будут зависеть от графиков и условий работы банков или других финучреждений в разных странах мира.

Ключевым толчком для появления пилотного проекта по использованию стейблкоинов стало принятие в США "Закона о гениях" ("Genius Act"), который установил четкие правила для эмитентов стейблкоинов. Принятие этого документа добавило уверенности крупным игрокам и участникам финансового рынка. Хотя региональные участники открыто выражают свое беспокойство, ведь высока вероятность потери ими части доходов от международных переводов.

Однако Visa отметила, что в этом проекте речь не идет о создании новой платежной системы с нуля. Технологию стейблкоинов интегрируют в уже существующую глобальную инфраструктуру,

Напомним

Стейблкоин - это цифровой аналог доллара, который можно мгновенно и дешево передавать через блокчейн без посредничества банков. Именно поэтому его считают идеальным инструментом для платежей и расчетов. Кроме того, он подкреплен традиционными активами, такими как доллар США или казначейские облигации.

