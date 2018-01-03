Виробників продуктів харчування перевірятимуть без попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Починаючи із квітня 2018 року ситуація з контролем якості харчових продуктів значно покращиться. Про такі перспективи під час прес-конференції повідомив очільник Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН.
Він уточнив, що саме з квітня 2018 року почнуть діяти більшість положень закону "Про державний контроль, який здійснюється з метою перевірки відповідності законодавства про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин".
"І мораторій, і спеціальний режим проведення перевірок, який діє для більшості сфер контролю, з квітня 2018 року для харчової продукції діяти не буде. Водночас, з квітня 2018 року ми отримаємо довгостроковий план контролю, який базується на критеріях ризику. Тобто буде визначено певні види продукції, які підлягають більш ретельному контролю. Істотна відмінність від нинішньої моделі буде полягати і в тому, що перевірка, навіть планова, може здійснюватися без попередження, за винятком тих випадків, коли перевіряється підприємство, сертифіковане за системою ХАСП", - сказав Володимир Лапа.
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Мораторій на перевірки бізнесу є карт-бланшем в руках недобросовісних підприємців, сказав В.Лапа.
"Бізнес певною мірою до цього (дії мораторію, - ред.) звик. Особливо нецивілізований, нелегальний бізнес. В той час як легальний бізнес - страждає, адже викорінюється конкурентне середовище: якщо ти виробляєш продукцію, яка відповідає вимогам законодавства, а поруч твій конкурент видає на ринок фальсифікат – зрозуміло, що ти не можеш витримувати конкуренцію. Тому, ми налаштовані на те, щоб поступово навести порядок на ринку. Я думаю, що вже з квітня 2018 року ми покажемо серйозні результати", - сказав він.
Як повідомляв УНН, мораторій на перевірки бізнесу в Україні діє з 2014 року. Мета заборони у тому, аби припинити тиск на підприємців з боку контролюючих органів, виключити чинник корупції та стимулювати розвиток малого і середнього бізнесу.
Однак, за майже три роки дії мораторію, як констатують експерти, відбулося значне погіршення ситуації на споживчому ринк у країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, почастішали випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей.
Додамо, що напередодні нардеп Сергій Тригубенко закликав уряд скасувати мораторій на перевірки постачальників продуктів харчування в дитячі навчальні заклади.