Производителей продуктов питания будут проверять без предупреждения

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 35922 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 85830 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 104615 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 118076 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 138923 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 157608 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 121328 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138248 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189505 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290318 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
76%
Популярные новости

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 68600 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 236129 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 59565 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 179078 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 36564 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 180180 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 237286 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 441719 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 395521 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 480225 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 24640 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 24696 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 37332 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 60326 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 69353 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Производителей продуктов питания будут проверять без предупреждения

Киев • УНН

 • 16974 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Начиная с апреля 2018 года ситуация с контролем качества пищевых продуктов значительно улучшится. О таких перспективах во время пресс-конференции сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН.

Производителей продуктов питания будут проверять без предупреждения

Он уточнил, что именно с апреля 2018 начнут действовать большинство положений закона "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных".

"И мораторий, и специальный режим проведения проверок, который действует для большинства сфер контроля, с апреля 2018 года для пищевой продукции действовать не будет. В то же время, с апреля 2018 мы получим долгосрочный план контроля, основанный на критериях риска. То есть будут определены определенные виды продукции, которые подлежат более тщательному контролю. Существенное отличие от нынешней модели будет заключаться и в том, что проверка, даже плановая, может осуществляться без предупреждения, за исключением тех случаев, когда проверяется предприятие, сертифицированное а системой ХАСП", - сказал Владимир Лапа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепы не знали, что проголосовали за продление моратория на проверки бизнеса

Мораторий на проверки бизнеса есть карт-бланш в руках недобросовестных предпринимателей, сказал Лапа.

"Бизнес в определенной степени к этому (действию моратория, - ред.) привык. Особенно нецивилизованный, нелегальный бизнес. В то время как легальный бизнес - страдает, ведь искореняется конкурентная среда: если ты производишь продукцию, соответствующую требованиям законодательства, а рядом твой конкурент выдает на рынок фальсификат - понятно, что ты не можешь выдерживать конкуренцию. Поэтому мы настроены на то, чтобы постепенно навести порядок на рынке. Я думаю, что уже с апреля 2018 мы покажем серьезные результаты", - сказал он.

Как сообщал УНН, мораторий на проверки бизнеса в Украине действует с 2014 года. Цель запрета в том, чтобы прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

Однако, за почти три года действия моратория, как констатируют эксперты, произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке в страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.

Добавим, что накануне нардеп Сергей Тригубенко призвал правительство отменить мораторий на проверки поставщиков продуктов питания в детские учебные заведения.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.32
Bitcoin
$78,479.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,980.69
Ethereum
$1,556.31