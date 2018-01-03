Производителей продуктов питания будут проверять без предупреждения

Он уточнил, что именно с апреля 2018 начнут действовать большинство положений закона "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных".

"И мораторий, и специальный режим проведения проверок, который действует для большинства сфер контроля, с апреля 2018 года для пищевой продукции действовать не будет. В то же время, с апреля 2018 мы получим долгосрочный план контроля, основанный на критериях риска. То есть будут определены определенные виды продукции, которые подлежат более тщательному контролю. Существенное отличие от нынешней модели будет заключаться и в том, что проверка, даже плановая, может осуществляться без предупреждения, за исключением тех случаев, когда проверяется предприятие, сертифицированное а системой ХАСП", - сказал Владимир Лапа.

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Мораторий на проверки бизнеса есть карт-бланш в руках недобросовестных предпринимателей, сказал Лапа.

"Бизнес в определенной степени к этому (действию моратория, - ред.) привык. Особенно нецивилизованный, нелегальный бизнес. В то время как легальный бизнес - страдает, ведь искореняется конкурентная среда: если ты производишь продукцию, соответствующую требованиям законодательства, а рядом твой конкурент выдает на рынок фальсификат - понятно, что ты не можешь выдерживать конкуренцию. Поэтому мы настроены на то, чтобы постепенно навести порядок на рынке. Я думаю, что уже с апреля 2018 мы покажем серьезные результаты", - сказал он.

Как сообщал УНН, мораторий на проверки бизнеса в Украине действует с 2014 года. Цель запрета в том, чтобы прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

Однако, за почти три года действия моратория, как констатируют эксперты, произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке в страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.

Добавим, что накануне нардеп Сергей Тригубенко призвал правительство отменить мораторий на проверки поставщиков продуктов питания в детские учебные заведения.