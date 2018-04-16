Вірменський політолог про протести в Єревані: дуже ймовірно, що влада піде на розгін
Київ • УНН
У Вірменії проходять масові демонстрації проти призначення колишнього президента країни на посаду прем'єр-міністра. Ще в 2016 році парламентська реформа в країні сприймалася, як позитивні демократичні зміни, однак, на думку директора "Аналітичного центру глобалізації та регіонального співробітництва" Степана Григоряна, провладна партія (Республіканська партія Вірменії) скористалася змінами, щоб зберегти свій вплив.
При цьому, люди не висувають своєї кандидатури на пост прем'єра, основна вимога - "аби не Саргсян!" У бліц-інтерв'ю УНН Степан Григорян розповів, яка обстановка зараз в Єревані, про сутички між протестувальниками та правоохоронцями і наскільки ймовірний розгін акції.
- Що зараз відбувається в Єревані? Які настрої серед мітингувальників і чого очікуєте від влади?
- Протестні акції, які зараз проходять в Єревані, пов'язані з тим, що Серж Саргсян (екс-президент Вірменії - ред.) хоче очолити Вірменію в третій раз. Він був два рази президентом, влада змінила систему правління - зробила парламентську [республіку] і зараз хоче його прем'єр-міністром. А Серж Саргсян ще в 2014 році говорив, що він ці реформи робить не для того, щоб вибратися прем'єром, а для того, щоб Вірменії було добре - обдурили народ і ось він зараз хоче втретє стати на чолі країни. Люди проти, і не тільки опозиція, а й звичайні люди. І ось піднялася протестна хвиля. Так, дуже великі мітинги. Ці акції протесту включають не тільки мітинги, але і перекриття доріг, блокування державних установ, виступ опозиції, дуже активно бере участь громадянське суспільство. Тобто, люди не хочуть, щоб Вірменія перейшла в тоталітарну жорстку систему правління, тому що у Вірменії був ступінь свободи, але останні 2 роки все почало різко погіршуватися і стало ясно, що влада пішла шляхом посилення, репресій, обмежень свобод. Це було очевидно, але, якщо Серж Саргсян вибереться керівником країни, - це буде черговий відступ назад. Я маю прямо сказати: багато хто не очікував, що буде настільки серйозна протестна хвиля. Сьогодні можу стверджувати: кілька десятків тисяч людей брали участь в цих акціях протесту.
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- Як так вийшло, що при переході до парламентської республіки не були передбачені такі ризики, що пан Саргсян претендуватиме на пост прем'єра, відбувши до цього два президентські терміни?
- Дійсно, правляча партія цим переходом скористалася і всі закони почали приймати так, щоб механізм парламентської республіки так і не запрацював. Наприклад, був прийнятий закон новий щодо виборів, який практично не залишив шансу обиратися опозиції. Наприклад, зараз йдуть обмеження для засобів масової інформації у висвітленні роботи уряду і так далі. Говориться про парламентську республіку, але по суті йде обмеження дуже жорстке. Це все відбувається протягом 2 років. Тому, люди, побачивши, що свободи обмежуються, цивільний сектор пригнічується, вийшли з протестом. У нас вибудовується однопартійна система, як при комуністах, коли більшість в парламенті має "Республіканська партія". Люди не хочуть бачити ті ж обличчя у владі, не хочуть і піднявся такий галас. Я б зрозумів, якби обурювалася тільки опозиція, але зараз піднявся весь народ. Мітинги дуже великі і дуже серйозні. Сьогодні на мітингах були, на жаль, зіткнення серйозні. Мітинги мирні, але поліція почала застосування сили і провокації, але великого розмаху це не набуло, зараз ситуація більш спокійна, але люди продовжують мітингувати. Весь Єреван паралізований, транспорт в центрі взагалі не може проїхати - дуже серйозна ситуація.
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- Які дії влади можна очікувати щодо мітингувальників? Як це може завершитися?
- Я думаю, що мітинги триватимуть. Люди будуть на мітингу, щоб не допустити голосування в парламенті, а зараз парламент обирає прем'єра. А влада в цьому випадку ніколи не прислухається до громадян і можуть піти на застосування сили, на жаль, такий сценарій дуже ймовірний. Дуже ймовірно, що влада завтра буде застосовувати силу. Завтра - вирішальний день, завтра парламент повинен голосувати.
Хоча, ось уже сьогодні застосовувалася сила - не масштабно, але були зіткнення, велика кількість сутичок, на щастя, ніхто не загинув, але постраждалі були, в тому числі, депутат Національних зборів.
- Є якісь компромісні кандидати, на яких погодилось би суспільство?
- Я не сказав би, що ставка робиться на когось, думаю, що будь-яка інша фігура була б компромісна на даний момент - будь-яка інша. Люди категорично проти, щоб був Серж Саргсян, адже він довго правив, корупція дуже висока, люди незадоволені. Це правління, коли всі родичі у владі. Тобто, будь-яка інша кандидатура, якщо буде обрана - вона буде прийнятна, аби не Серж Саргсян.