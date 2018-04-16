Вірменський політолог про протести в Єревані: дуже ймовірно, що влада піде на розгін

При цьому, люди не висувають своєї кандидатури на пост прем'єра, основна вимога - "аби не Саргсян!" У бліц-інтерв'ю УНН Степан Григорян розповів, яка обстановка зараз в Єревані, про сутички між протестувальниками та правоохоронцями і наскільки ймовірний розгін акції.

- Що зараз відбувається в Єревані? Які настрої серед мітингувальників і чого очікуєте від влади?

- Протестні акції, які зараз проходять в Єревані, пов'язані з тим, що Серж Саргсян (екс-президент Вірменії - ред.) хоче очолити Вірменію в третій раз. Він був два рази президентом, влада змінила систему правління - зробила парламентську [республіку] і зараз хоче його прем'єр-міністром. А Серж Саргсян ще в 2014 році говорив, що він ці реформи робить не для того, щоб вибратися прем'єром, а для того, щоб Вірменії було добре - обдурили народ і ось він зараз хоче втретє стати на чолі країни. Люди проти, і не тільки опозиція, а й звичайні люди. І ось піднялася протестна хвиля. Так, дуже великі мітинги. Ці акції протесту включають не тільки мітинги, але і перекриття доріг, блокування державних установ, виступ опозиції, дуже активно бере участь громадянське суспільство. Тобто, люди не хочуть, щоб Вірменія перейшла в тоталітарну жорстку систему правління, тому що у Вірменії був ступінь свободи, але останні 2 роки все почало різко погіршуватися і стало ясно, що влада пішла шляхом посилення, репресій, обмежень свобод. Це було очевидно, але, якщо Серж Саргсян вибереться керівником країни, - це буде черговий відступ назад. Я маю прямо сказати: багато хто не очікував, що буде настільки серйозна протестна хвиля. Сьогодні можу стверджувати: кілька десятків тисяч людей брали участь в цих акціях протесту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Вірменії на протестах постраждало близько 46 осіб

- Як так вийшло, що при переході до парламентської республіки не були передбачені такі ризики, що пан Саргсян претендуватиме на пост прем'єра, відбувши до цього два президентські терміни?

- Дійсно, правляча партія цим переходом скористалася і всі закони почали приймати так, щоб механізм парламентської республіки так і не запрацював. Наприклад, був прийнятий закон новий щодо виборів, який практично не залишив шансу обиратися опозиції. Наприклад, зараз йдуть обмеження для засобів масової інформації у висвітленні роботи уряду і так далі. Говориться про парламентську республіку, але по суті йде обмеження дуже жорстке. Це все відбувається протягом 2 років. Тому, люди, побачивши, що свободи обмежуються, цивільний сектор пригнічується, вийшли з протестом. У нас вибудовується однопартійна система, як при комуністах, коли більшість в парламенті має "Республіканська партія". Люди не хочуть бачити ті ж обличчя у владі, не хочуть і піднявся такий галас. Я б зрозумів, якби обурювалася тільки опозиція, але зараз піднявся весь народ. Мітинги дуже великі і дуже серйозні. Сьогодні на мітингах були, на жаль, зіткнення серйозні. Мітинги мирні, але поліція почала застосування сили і провокації, але великого розмаху це не набуло, зараз ситуація більш спокійна, але люди продовжують мітингувати. Весь Єреван паралізований, транспорт в центрі взагалі не може проїхати - дуже серйозна ситуація.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Єревані сутички і перекриті вулиці



- Які дії влади можна очікувати щодо мітингувальників? Як це може завершитися?

- Я думаю, що мітинги триватимуть. Люди будуть на мітингу, щоб не допустити голосування в парламенті, а зараз парламент обирає прем'єра. А влада в цьому випадку ніколи не прислухається до громадян і можуть піти на застосування сили, на жаль, такий сценарій дуже ймовірний. Дуже ймовірно, що влада завтра буде застосовувати силу. Завтра - вирішальний день, завтра парламент повинен голосувати.

Хоча, ось уже сьогодні застосовувалася сила - не масштабно, але були зіткнення, велика кількість сутичок, на щастя, ніхто не загинув, але постраждалі були, в тому числі, депутат Національних зборів.

- Є якісь компромісні кандидати, на яких погодилось би суспільство?

- Я не сказав би, що ставка робиться на когось, думаю, що будь-яка інша фігура була б компромісна на даний момент - будь-яка інша. Люди категорично проти, щоб був Серж Саргсян, адже він довго правив, корупція дуже висока, люди незадоволені. Це правління, коли всі родичі у владі. Тобто, будь-яка інша кандидатура, якщо буде обрана - вона буде прийнятна, аби не Серж Саргсян.