Армянский политолог о протестах в Ереване: очень вероятно, что власти пойдут на разгон

При этом, люди не выдвигают своей кандидатуры на пост премьера, основное требование — “лишь бы не Саргсян!” В блиц-интервью УНН Степан Григорян рассказал, какая обстановка сейчас в Ереване, о стычках между протестующими и правоохранителями и насколько вероятен разгон акции.

— Что сейчас происходит в Ереване? Какие настроения среди митингующих и что ожидаете от властей?

— Протестные акции, которые сейчас проходят в Ереване связаны с тем, что Серж Саргсян (экс-президент Армении — ред.) хочет возглавить Армению в третий раз. Он был два раза президентом, власти поменяли систему правления — сделали парламентскую [республику] и сейчас хотят его премьер-министром. А Серж Саргсян еще в 2014 году говорил, что он эти реформы делает не для того, чтобы выбраться премьером, а для того, чтобы Армении было хорошо — обманули народ и вот он сейчас хочет третий раз стать во главе страны. Люди против, и не только оппозиция, но и обычные люди. И вот поднялась протестная волна. Да, очень большие митинги. Эти акции протеста включают не только митинги, но и перекрытия дорог, блокирование государственных учреждений, выступление оппозиции, очень активно участвует гражданское общество. То есть, люди не хотят, чтобы Армения перешла в тоталитарную жесткую систему правления, потому, что в Армении была степень свободы, но последние 2 года все стало резко ухудшаться и стало ясно, что власть пошла по пути ужесточения, репрессий, ограничений свобод. Это было очевидно, но, если Серж Саргсян выберется руководителем страны — это будет очередное отступление назад. Я должен прямо сказать: многие не ожидали, что будет настолько серьезная протестная волна. Сегодня я могу твердо сказать: несколько десятков тысяч людей участвовали в этих акциях протеста.

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— Как так получилась, что при переходе к парламентской республике не были предвидены такие риски, что господин Саргсян будет претендовать на пост премьера, отбыв до этого два президентских срока?

— Действительно, правящая партия этим переходом воспользовалась и все законы начались приниматься так, чтобы механизм парламентской республики так и не заработал. Например, был принят закон новый по выборам, который практически не оставил шанса избираться оппозиции. Например, сейчас следуют ограничения для средств массовой информации в освещении работы правительства и так далее. Говорится о парламентской республике, но на деле идет ограничение очень жесткое. Это все происходит на протяжении 2 лет. Поэтому, люди, увидев, что свободы ограничиваются, гражданский сектор подавляется, поэтому люди вышли с протестом. У нас выстраивается однопартийная система, как при коммунистах, когда большинство в парламенте имеет “Республиканская партия”. Люди не хотят видеть те же лица во власти, не хотят и поднялся такой шум. Я бы понял, если бы возмущалась только оппозиция, но сейчас поднялся весь народ. Митинги очень большие и очень серьезные. Сегодня на митингах были, к сожалению, столкновения серьезные. Митинги мирные, но полиция начала применение силы и провокации, но большого размаха это не приобрело, сейчас ситуация более спокойная, но люди продолжают митинговать. Весь Ереван парализован, транспорт в центре вообще не может проехать — очень серьезная ситуация.

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— Какие действия властей можно ожидать по отношению к митингующим? Как это может завершиться?

— Я думаю, что митинги продолжаться. Люди будут на митинге, чтобы не допустить голосования в парламенте, а сейчас парламент выбирает премьера. А власть в этом случае никогда не прислушивается к гражданам и могут пойти на применение силы, к сожалению, такой сценарии очень вероятный. Очень вероятно, что власти завтра будут применять силу. Завтра — решающий день, завтра парламент должен голосовать.

Хотя, вот уже сегодня применялась сила — не масштабно, но были столкновения, большое число столкновений, к счастью, никто не погиб, но пострадавшие были, в том числе, депутат Национального собрания.

— Есть какие-то компромиссные кандидаты, на которых согласилось бы общество?

— Я не сказал бы, что ставка делается на кого-то, но я думаю, что любая другая фигура была бы компромиссная на данный момент — любая друга. Люди категорически против, чтобы был Серж Саргсян потому, что он долго правил, коррупция очень высока, люди недовольны. Это правление, когда все родственники во власти. То есть, любая другая кандидатура, если будет выбрана — она будет приемлема, лишь бы не Серж Саргсян.