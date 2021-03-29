У Вірменії заявили, що очікує від Туреччини "перегляду її агресивної політики"

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“Природно, ми всі розуміємо, які перспективи в регіоні може створити встановлення миру. Але якщо ми хочемо встановити реальний мир в регіоні, то очікуємо від Туреччини радикального перегляду її агресивної політики і припинення ворожих дій. В історії є багато прецедентів, коли країни, що мають трагічне минуле, змогли за допомогою політичної волі встановити добросусідські відносини”, — заявив він.

Айвазян також додав, що “Єреван не шукає ворогів і добре знає ціну миру”.

Раніше вірменська влада неодноразово заявляла, що Туреччина надавала збройну допомогу Азербайджану в ході військових дій в Нагірному Карабасі в 2020 році. В Єревані також підкреслювали, що Анкара неодноразово перекидала в регіон бойовиків з Близького Сходу.

Контекст

Ситуація в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня минулого року, там почалися активні бойові дії. Баку і Єреван оскаржують приналежність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада 2020 року підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Карабасі. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розмістилися російські миротворці.

Після введення миротворців ситуація стабілізувалася, зафіксований тільки один випадок порушення режиму припинення вогню. Десятки тисяч жителів Карабаху, що залишили свої будинки під час бойових дій, за підтримки миротворчого контингенту повернулися назад.