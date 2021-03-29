В Армении заявили, что ожидает от Турции "пересмотра ее агрессивной политики"

Детали

“Естественно, мы все понимаем, какие перспективы в регионе может создать установление мира. Но если мы хотим установить реальный мир в регионе, то ожидаем от Турции радикального пересмотра ее агрессивной политики и прекращения враждебных действий. В истории есть много прецедентов, когда страны, имеющие трагические прошлое, смогли с помощью политической воли установить добрососедские отношения”, — заявил он.

Айвазян также добавил, что “Ереван не ищет врагов и хорошо знает цену миру”.

Ранее армянские власти неоднократно заявляли, что Турция оказывала вооруженную помощь Азербайджану в ходе военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. В Ереване также подчеркивали, что Анкара неоднократно перебрасывала в регион боевиков с Ближнего Востока.

Контекст

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, при поддержке миротворческого контингента вернулись назад.