Викрити Микитася допомогла дитина: Геращенко розповів деталі подій

"Як бути наприклад з такими фактами? Було підлаштовано викрадення чоловіка, знайомого з підозрюваним 8 грудня 12:30 на вулиці Княжий Затон? Підлаштовано відповідний дзвінок 12-річного школяра мамі, того школяра, який побачив, як двоє чоловіків засовують у джип третього чоловіка, явно проти його волі, і того, хто зателефонував і який сказав мамі, що йому страшно? Підлаштований також дзвінок мами школяра на лінію "102", яка повідомила про те, що на очах її сина невідомі заштовхали чинившого опір чоловіка у джип Toyota і відвезли?", - написав Геращенко.

Він додав, що потім поліція спрацювала "підозріло швидко".

"Все це також було підлаштовано? За логікою Микитася і його захисників - звичайно! Поліція по камерах системи "Безпечне місто" відстежила автомобіль викрадачів і встановила приблизний район на відшибі Києва, куди він заїхав. А потім, це знову-таки було підлаштовано, патрульні поліцейські виконали свій обов'язок, виявили авто підозрюваних, провели затримання і звільнили викраденого. Потім звільнений викрадений (взагалі негідник вищої міри) дуже складно став брехати під запис про обставини викрадення і розгортати про розмови з підозрюваним в організації викрадення, під час того, як його душили і залякували 4-ро бандитів. Загалом всі об'єдналися воєдино проти бідного Микитася", - написав Геращенко.

Також він додав, що Микитась у розмові з мамою восени 2019 року прямо заявив: "Ну що, я буду вбивати, мама. У прямому сенсі буду вбивати. У мене є всі законні підстави вже".

"Злив протоколу розшифровки розмови Микитася з мамою, що складений детективом НАБУ - широко доступний у ЗМІ і сам Максим його не заперечує. Так, до вбивств він дійсно не встиг дійти. А ось до викрадення тих, хто, як він вважав, винен йому великі гроші за відсутність результатів по "рішалову" питань у правоохоронних органах, судячи з усього, встиг. Тому, завтра, суд, заслухавши сторону обвинувачення і захисту, сам прийме рішення, який запобіжний захід обрати Микитасю на період слідства. А всі ці істерики і перекручування фактів захистом Микитася і ним самим, є лише спробами натиснути на суд", - написав Геращенко.

Також він висловив подяку мамі і її 12-річному сину за пильність і небайдужість.

Як повідомляв УНН раніше, колишній власник компанії "Укрбуд", екснардеп Максим Микитась був на засіданні Шевченківського районного суду Києва, на якому планується обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, Микитася вивезли з суду під охороною переодягненого спецназу на автомобілі НАБУ.

Раніше суд відмовив у відводі слідчої судді Наталії Аббасової від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Микитасю.

Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягають на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.

Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.

У відповідь - у Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Також у НАБУ нагадали, що Микитась є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Згодом, у Нацполіції заявили, що нова підозра Микитасю не має нічого спільного із корупційними розслідуваннями НАБУ. Поруч з цим, вчора, 30 грудня, суд задовольнив відкликання клопотання про арешт Татарова, справу якого забрали у НАБУ і передали до СБУ.

Як повідомлялося в УНН, раніше Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.