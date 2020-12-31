Викрити Микитася допомогла дитина: Геращенко розповів деталі подій

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 5778 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 15206 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 27433 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 50910 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 98558 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 184669 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 209172 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182189 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172401 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115871 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
65%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 16858 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 107312 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 24710 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 52150 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 30552 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 16482 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 211553 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 242142 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 330156 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 491568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 536 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 2026 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 9258 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 11150 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 53101 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Викрити Микитася допомогла дитина: Геращенко розповів деталі подій

Київ • УНН

 • 68022 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Викрити колишнього власника компанії "Укрбуд", екснардепа Максима Микитася допомогла 12-річна дитина, яка повідомила, що бачила як двоє чоловіків "засовували у машину людину". Про деталі розповів у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

Викрити Микитася допомогла дитина: Геращенко розповів деталі подій

"Як бути наприклад з такими фактами? Було підлаштовано викрадення чоловіка, знайомого з підозрюваним 8 грудня 12:30 на вулиці Княжий Затон? Підлаштовано відповідний дзвінок 12-річного школяра мамі, того школяра, який побачив, як двоє чоловіків засовують у джип третього чоловіка, явно проти його волі, і того, хто зателефонував і який сказав мамі, що йому страшно? Підлаштований також дзвінок мами школяра на лінію "102", яка повідомила про те, що на очах її сина невідомі заштовхали чинившого опір чоловіка у джип Toyota і відвезли?", - написав Геращенко.

Він додав, що потім поліція спрацювала "підозріло швидко".

"Все це також було підлаштовано? За логікою Микитася і його захисників - звичайно! Поліція по камерах системи "Безпечне місто" відстежила автомобіль викрадачів і встановила приблизний район на відшибі Києва, куди він заїхав. А потім, це знову-таки було підлаштовано, патрульні поліцейські виконали свій обов'язок, виявили авто підозрюваних, провели затримання і звільнили викраденого. Потім звільнений викрадений (взагалі негідник вищої міри) дуже складно став брехати під запис про обставини викрадення і розгортати про розмови з підозрюваним в організації викрадення, під час того, як його душили і залякували 4-ро бандитів. Загалом всі об'єдналися воєдино проти бідного Микитася", - написав Геращенко.

Також він додав, що Микитась у розмові з мамою восени 2019 року прямо заявив: "Ну що, я буду вбивати, мама. У прямому сенсі буду вбивати. У мене є всі законні підстави вже".

"Злив протоколу розшифровки розмови Микитася з мамою, що складений детективом НАБУ - широко доступний у ЗМІ і сам Максим його не заперечує. Так, до вбивств він дійсно не встиг дійти. А ось до викрадення тих, хто, як він вважав, винен йому великі гроші за відсутність результатів по "рішалову" питань у правоохоронних органах, судячи з усього, встиг. Тому, завтра, суд, заслухавши сторону обвинувачення і захисту, сам прийме рішення, який запобіжний захід обрати Микитасю на період слідства. А всі ці істерики і перекручування фактів захистом Микитася і ним самим, є лише спробами натиснути на суд", - написав Геращенко.

Також він висловив подяку мамі і її 12-річному сину за пильність і небайдужість.

Як повідомляв УНН раніше, колишній власник компанії "Укрбуд", екснардеп Максим Микитась був на засіданні Шевченківського районного суду Києва, на якому планується обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, Микитася вивезли з суду під охороною переодягненого спецназу на автомобілі НАБУ.

Раніше суд відмовив у відводі слідчої судді Наталії Аббасової від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Микитасю.

Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягають на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.

Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.

У відповідь - у Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Також у НАБУ нагадали, що Микитась є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Згодом, у Нацполіції заявили, що нова підозра Микитасю не має нічого спільного із корупційними розслідуваннями НАБУ. Поруч з цим, вчора, 30 грудня, суд задовольнив відкликання клопотання про арешт Татарова, справу якого забрали у НАБУ і передали до СБУ.

Як повідомлялося в УНН, раніше Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26