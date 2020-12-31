Разоблачить Микитася помог ребенок: Геращенко рассказал детали событий

"Как быть например с такими фактами? Было подстроено похищение человека, знакомого с подозреваемым 8 декабря 12:30 на улице Княжий Затон? Подстроен соответствующий звонок 12-летнего школьника маме, того школьника, который увидел, как двое мужчин засовывают в джип третьего мужчину, явно против его воли, и того, кто позвонил и который сказал маме, что ему страшно? Подстроен также звонок мамы школьника на линию "102", которая сообщила о том, что на глазах ее сына неизвестные затолкали сопротивляющегося мужчину в джип Toyota и увезли?", - написал Геращенко.

Он добавил, что затем полиция сработала "подозрительно быстро".

"Все это также было подстроено? По логике Микитася и его защитников - конечно! Полиция по камерам системы "Безпечне місто" отследила машину похитителей и установила примерный район на отшибе Киева, куда она заехала. А затем, это опять-таки было подстроено, патрульные полицейские выполнили свой долг, обнаружили авто подозреваемых, провели задержание и освободили похищенного. Затем освобождённый похищенный (вообще негодяй высшей меры) очень складно стал врать под запись про обстоятельства похищения и раскатывать о разговорах с подозреваемым в организации похищения, во время того, как его душили и запугивали 4-ро бандитов. В общем все объединились воедино против бедного Микитася", - написал Геращенко.

Также он добавил, что Микитась в разговоре с мамой осенью 2019 года прямо заявил: "Ну что, я буду убивать, мама. В прямом смысле буду убивать. У меня есть все законные основания уже".

"Слив протокола расшифровки разговора Микитася с мамой, составленный детективом НАБУ широко доступен в СМИ и сам Максим его не отрицает. Да, до убийств он действительно не успел дойти. А вот до похищения тех, кто, как он считал, должны ему большие деньги за отсутствие результатов по "решалову" вопросов в правоохранительных органах, судя по всему, успел. Поэтому, завтра, суд, заслушав сторону обвинения и защиты, сам примет решение, какую меру пресечения выбирать Микитасю на период следствия. А все эти истерики и передёргивания фактов защитой Микитася и им самим, являются лишь попытками надавить на суд", - написал Геращенко.

Также он выразил благодарность маме и ее 12 летнему сыну за бдительность и неравнодушие.

Как сообщал УНН ранее, бывший владелец компании "Укрбуд", экс-нардеп Максим Микитась был на заседании Шевченковского районного суда Киева, на котором планируется избрание ему меры пресечения.

Напомним, Микитася вывезли из суда под охраной переодетого спецназа на автомобиле НАБУ.

Ранее суд отказал в отводе следственной судьи Натальи Аббасовой от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Микитасю.

Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивают на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ - в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Также в НАБУ напомнили, что Микитась является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Впоследствии, в Нацполиции заявили, что новое подозрение Микитасю не имеет ничего общего с коррупционными расследованиями НАБУ. Рядом с этим, вчера, 30 декабря, суд удовлетворил отзыв ходатайства об аресте Татарова, дело которого забрали в НАБУ и передали в СБУ.

Как сообщалось в УНН, ранее Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.