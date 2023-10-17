Викрадача шевронів із могили пілота “Джуса” шукає поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Поліцейські Києва розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилою військовослужбовця. Зокрема, мова йде про викрадення шевронів із могили Андрія Пільщикова, на позивний “Джус”, якого вважають одним із асів, що боронив небо над Києвом у перші місяці повномасштабного вторгнення. Про початок розслідування повідомили у пресслужбі столичної Нацполіції, передає УНН.
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“Під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили публікацію з інформацією про те, що на одному зі столичних кладовищ з могили Українського Захисника викрадено речі.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників. Тривають слідчі дії”, — зазначили у нацполіції Києва.
Деталі
Напередодні, 16 жовтня, дівчина загиблого військового пілота Меланія Подоляк написала у соцмережі Х, що могилу її коханого пограбували вдруге. Невідомий прийшов до місця поховання Андрія Пліщикова, що розташоване на Аскольдовій могилі, і забрав усі шеврони, що люди лишили біля могили льотчика.
Я не вірю, що це пишу, але: в Джуса з могили знову вкрали шеврони!
На цей раз більшість залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині
Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора
Неймовірно це все, звісно pic.twitter.com/HNRzT5VnTh
За свідченнями Меланії, волоцюга не взяв шевронів, які були замкнені у вітрині біля могили. Тож більшість шевронів уцілила. Однак усі військові нашивки, які люди позалишали самостійно, пропали.
Дівчина пілота також повідомила, що має відео крадія, адже на кладовищі встановили камери відеоспостереження.
“На ньому (відео — ред.) добре видно дорослого чоловіка, який вночі прийшов на Аскольдову”, — зазначила Меланія.
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Нагадаємо
Пілот Андрій Пліщиков, на позивний “Джус” загинув в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулись два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил ЗСУ, серед них і “Джус”.
Андрія Пліщикова вважають одним із асів, який боронив небо над столицею у перші місяці повномасштабного вторгнення. Він один з тих, хто сформував образ “привида Києва”.