Марив F-16 в українському небі: Ігнат про пілота “Джуса”, який загинув на Житомирщині

Цитата

“Андрій Пільщиков не просто пілот, це був молодий офіцер із мега знаннями і мега талантом. Це був чудовий комунікатор, він був рушієм реформ в авіації Повітряних Сил, учасником багатьох проектів. Я часто підтримував його шалені ідеї, які давали неймовірний результат!

Майор Андрій Пільщиков присвятив своє коротке, але дуже яскраве життя бойовій авіації, він марив F-16-ми в українському небі! І він зробив величезну роботу щодо цього питання.

Рік тому у США Андрій зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби Повітряних Сил, був постійно на зв’язку з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16”, — написав Ігнат.

Додамо

За час війни “Джус” дав десятки інтерв’ю західним медіа, бо добре знав англійську, а головне — предмет розмови, те, про що можна і треба говорити для України.

“Ви навіть уявити не можете, як він хотів літати на F-16... І коли американські літаки уже фактично на горизонті, він на них не політає... Але за нього це зроблять його побратими, вони завзято воюватимуть за всіх пілотів, яких забрала ця клята війна! Ти був більше, ніж друг! Спочивай, ти і так багато зробив для нас...”, — резюмував Ігнат.

Нагадаємо

Трагедія сталась 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил ЗСУ. Серед загиблих також відомий український військовий льотчик з позивним “Джус”.