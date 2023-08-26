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Мечтал об F-16 в украинском небе: Игнат о пилоте "Джусе", который погиб на Житомирщине

Мечтал об F-16 в украинском небе: Игнат о пилоте "Джусе", который погиб на Житомирщине

Киев • УНН

 • 775115 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Пилот с позывным “Джус”, который погиб в авиакатастрофе на Житомирщине, “мечтал о самолетах F-16 в украинском небе”. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Андрей Пильщиков не просто пилот, это был молодой офицер с мега знаниями и мега талантом. Это был замечательный коммуникатор, он был двигателем реформ в авиации Воздушных Сил, участником многих проектов. Я часто поддерживал его безумные идеи, которые давали невероятный результат!

Майор Андрей Пильщиков посвятил свою короткую, но очень яркую жизнь боевой авиации, он грезил F-16-ми в украинском небе! И он проделал огромную работу по этому вопросу.

Год назад в США Андрей встречался с американскими чиновниками, рассказывал о насущных потребностях Воздушных Сил, был постоянно на связи с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы по продвижению многих решений по F-16”, — написал Игнат.

Добавим

За время войны “Джус” дал десятки интервью западным медиа, потому что хорошо знал английский, а главное — предмет разговора, то, о чем можно и нужно говорить для Украины.

“Вы даже представить не можете, как он хотел летать на F-16... И когда американские самолёты уже фактически на горизонте, он на них не полетает... Но за него это сделают его побратимы, они будут упорно воевать за всех пилотов, которых забрала эта проклятая война! Ты был больше, чем друг! Покойся, ты и так много сделал для нас...”, — резюмировал Игнат.

Напомним

Трагедия произошла 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил ВСУ. Среди погибших также известный украинский военный летчик с позывным “Джус”.

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