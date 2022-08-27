На столичному Подолі з'явився мурал з "Привидом Києва"

Цитата

"Сьогодні в Києві на Подолі відкрили мурал присвячений «Привиду Києва», на ньому насправді не один пілот, а вся 40-ва бригада тактичної авіації, яка і зараз продовжує боронити нашу столицю", - написав Тимошенко.

Він нагадав, що про «Привида Києва» знає весь світ! Це не одна людина, це образ наших богів неба, які щодня на бойовому чергуванні, щодня боронять тисячі життів від загроз окупантів. Ми знаємо, що так само є Привид Вінниці, Полтави, Івано-Франківська, Одеси та всіх наших міст. Всі вони спостерігають за нами з неба та захищають нас своїми залізними крилами.

Додамо

Ініціатива створення муралу належить благодійному фонду «Для моєї України», який допомагає дітям загиблих пілотів.

"Настане день і в небі з’являться наші цивільні авіатори, які єднають нашу країну з усім світом. Ми чекаємо і на них в нашому небі. Дякую всім професіоналам, хто на землі і на небі святкують цей день! З Днем Авіації! Ви – наші Крила!" - резюмував Тимошенко.