На столичном Подоле появился мурал с "Призраком Киева"

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"Сегодня в Киеве на Подоле открыли мурал посвященный "Призраку Киева", на нем действительно не один пилот, а вся 40-я бригада тактической авиации, которая и сейчас продолжает защищать нашу столицу", - написал Тимошенко.

Он напомнил, что о "Призраке Киева" знает весь мир! Это не один человек, это образ наших богов неба, которые каждый день на боевом дежурстве, каждый день защищают тысячи жизней от угроз оккупантов. Мы знаем, что так же есть Призрак Винницы, Полтавы, Ивано-Франковска, Одессы и всех наших городов. Все они наблюдают за нами с неба и защищают нас своими железными крыльями.

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Инициатива создания мурала принадлежит благотворительному фонду "Для моей Украины", который помогает детям погибших пилотов.

"Настанет день и в небе появятся наши гражданские авиаторы, которые соединяют нашу страну со всем миром. Мы ждем и их в нашем небе. Спасибо всем профессионалам, кто на земле и на небе празднуют этот день! Днем Авиации! Вы – наши Крылья!" – резюмировал Тимошенко.