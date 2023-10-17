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Похитителя шевронов с могилы пилота "Джуса" ищет полиция

Киев • УНН

 • 303644 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Полицейские Киева начали уголовное производство по факту надругательства над могилой военнослужащего. В частности, речь идет о похищении шевронов с могилы Андрея Пильщикова, на позывной “Джус”, которого считают одним из асов, который защищал небо над Киевом в первые месяцы полномасштабного вторжения. О начале расследования сообщили в пресс-службе столичной Нацполиции, передает УНН.

Похитителя шевронов с могилы пилота "Джуса" ищет полиция

Цитата

“Во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили публикацию с информацией о том, что на одном из столичных кладбищ с могилы Украинского Защитника похищены вещи.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УКУ. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Продолжаются следственные действия”, — отметили в нацполиции Киева.

Детали

Накануне, 16 октября, девушка погибшего военного пилота Мелания Подоляк написала в соцсети Х, что могилу ее любимого ограбили во второй раз. Неизвестный пришел к месту захоронения Андрея Плищикова, на Аскольдовой могиле, и забрал все шевроны, которые люди оставили у могилы летчика.

Я не верю, что это пишу, но: у Джуса из могилы опять украли шевроны!

На этот раз большинство остались в безопасности, потому что они заперты на витрине

Но все, которые люди оставили самостоятельно, пропали в промежутке между сейчас и 20:00 вчерашнего вечера

Невероятно это все, конечно pic.twitter.com/HNRzT5VnTh

— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) October 16, 2023


По свидетельствам Мелании, вор не взял шевроны, которые были заперты в витрине возле могилы. Поэтому большинство шевронов уцелело. Однако все военные нашивки, которые люди оставили самостоятельно, пропали.

Девушка пилота также сообщила, что у неё есть видео момента кражи, ведь на кладбище установили камеры видеонаблюдения.

“На нем (видео — ред.) хорошо видно взрослого мужчину, который ночью пришел на Аскольдову”, — отметила Мелания.

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Напомним

Пилот Андрей Плищиков, на позывной “Джус” погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил ВСУ, среди них и “Джус”.

Андрея Плищикова считают одним из асов, который защищал небо над столицей в первые месяцы полномасштабного вторжения. Он один из тех, кто сформировал образ “призрака Киева”.

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