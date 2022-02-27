"Привид Києва": український пілот збив уже 10 літаків РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Легендарний український пілот, якого прозвали "Привидом Києва", вже збив 10 літаків Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Його називають "Привидом Києва", хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів. Так тримати. Разом переможемо!", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом.