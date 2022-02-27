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"Привид Києва": український пілот збив уже 10 літаків РФ

"Привид Києва": український пілот збив уже 10 літаків РФ

Київ • УНН

 • 650903 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Легендарний український пілот, якого прозвали "Привидом Києва", вже збив 10 літаків Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"Його називають "Привидом Києва", хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів. Так тримати. Разом переможемо!", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом.

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