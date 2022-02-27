Росіяни знищили Ан-225 "Мрія", вона буде відновлена за кошти окупанта - Укроборонпром

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 38753 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 70705 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 82308 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 84669 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 112215 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 161345 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 174929 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214124 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201151 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187840 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 103207 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 36707 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 61550 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 110273 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 153200 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 153200 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 110273 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 258643 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 381048 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 636074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 417 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 87067 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 125624 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 151258 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 172241 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Росіяни знищили Ан-225 "Мрія", вона буде відновлена за кошти окупанта - Укроборонпром

Росіяни знищили Ан-225 "Мрія", вона буде відновлена за кошти окупанта - Укроборонпром

Київ • УНН

 • 351755 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак, передає УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Цитата

“Його відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Росія поцілила "Мрію", як символ можливостей української авіації. Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.

Наголошується, що літак буде відновлено. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років.

На момент вторгнення АН-225 "Мрія" знаходилась на ремонті у аеропорту Гостомель, тому не встигла вилетіти з України.

“Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень”, - додали у відомстві.

Додамо

Раніше ДП Антонов не підтверджував втрату "Мрії".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,879.35