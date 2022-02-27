Росіяни знищили Ан-225 "Мрія", вона буде відновлена за кошти окупанта - Укроборонпром
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак, передає УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
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“Його відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор”, - йдеться в повідомленні.
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Росія поцілила "Мрію", як символ можливостей української авіації. Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.
Наголошується, що літак буде відновлено. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років.
На момент вторгнення АН-225 "Мрія" знаходилась на ремонті у аеропорту Гостомель, тому не встигла вилетіти з України.
“Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень”, - додали у відомстві.
Додамо
Раніше ДП Антонов не підтверджував втрату "Мрії".