В мережі з'явилась інформація, що згорів АН-225 "Мрія". Точної інформації про стан літака немає – ДП Антонов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. ДП Антонов поки не володіє точною інформацією щодо АН-225 "Мрія". За останніми даними, літак був неушкоджений, йдеться у заяві ДП, передає УНН.
Цитата
"На жаль, наразі відстуня підтверджена інформація щодо стану літаків "Ан" на аеродромі "Київ-Антонов-2" (смт Гостомель), оскільки там все ще йдуть бої.
Просимо Вас дочекатися офіційного повідомлення по стану літаків.
Тримаймося. Разом ми переможемо будь-якого ворога!", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
"Радіо Свобода" з посиланням на два поінформовані джерела повідомло, що внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено АН-225.