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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 20409 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В мережі з'явилась інформація, що згорів АН-225 "Мрія". Точної інформації про стан літака немає – ДП Антонов

В мережі з'явилась інформація, що згорів АН-225 "Мрія". Точної інформації про стан літака немає – ДП Антонов

Київ • УНН

 • 557692 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. ДП Антонов поки не володіє точною інформацією щодо АН-225 "Мрія". За останніми даними, літак був неушкоджений, йдеться у заяві ДП, передає УНН.

Цитата

"На жаль, наразі відстуня підтверджена інформація щодо стану літаків "Ан" на аеродромі "Київ-Антонов-2" (смт Гостомель), оскільки там все ще йдуть бої.

Просимо Вас дочекатися офіційного повідомлення по стану літаків.

Тримаймося. Разом ми переможемо будь-якого ворога!", - йдеться в повідомленні.

Що передувало

"Радіо Свобода" з посиланням на два поінформовані джерела повідомло, що внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено АН-225.

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