В сети появилась информация, что сгорел АН-225 "Мрия". Точной информации о состоянии самолета нет - ГП Антонов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. ГП Антонов пока не владеет точной информацией по АН-225 "Мрия". По последним данным, самолет был невредим, говорится в заявлении ГП, передает УНН.
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"К сожалению, сейчас отсутствует подтвержденая информация о состоянии самолета "Ан" на аэродроме "Киев-Антонов-2" (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои.
Просим Вас дождаться официального уведомления по состоянию самолета.
Держимся. Вместе мы победим любого врага!",- говорится в сообщении.
Что предшествовало
"Радио Свобода" со ссылкой на два информированные источники сообщает, что в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен АН-225.