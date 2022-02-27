В сети появилась информация, что сгорел АН-225 "Мрия". Точной информации о состоянии самолета нет - ГП Антонов

Цитата

"К сожалению, сейчас отсутствует подтвержденая информация о состоянии самолета "Ан" на аэродроме "Киев-Антонов-2" (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои.

Просим Вас дождаться официального уведомления по состоянию самолета.

Держимся. Вместе мы победим любого врага!",- говорится в сообщении.

Что предшествовало

"Радио Свобода" со ссылкой на два информированные источники сообщает, что в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен АН-225.