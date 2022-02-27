Россияне уничтожили Ан - 225" Мрия", она будет восстановлена за средства оккупанта - Укроборонпром
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет, передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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“Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор”, - говорится в сообщении.
Детали
Россия попала в "Мрию", как символ возможностей украинской авиации. Ан - 225 "Мрия" - авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.
Отмечается, что самолет будет восстановлен. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет.
На момент вторжения АН-225 "Мрия" находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успел вылететь из Украины.
“Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, которая нанесла умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок”, - добавили в ведомстве.
Добавим
Ранее ГП Антонов не подтверждал потерю "Мрии".