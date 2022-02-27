"Призрак Киева": украинский пилот сбил уже 10 самолетов РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Легендарный украинский пилот, которого прозвали "Призраком Киева", уже сбил 10 самолетов России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов. Так держать. Вместе победим!",- говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации - легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом.