"Призрак Киева": украинский пилот сбил уже 10 самолетов РФ

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"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов. Так держать. Вместе победим!",- говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации - легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом.