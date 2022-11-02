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"Використання культури, як знаряддя війни": Ткаченко про вірш Пушкіна у виконанні лаврова

"Використання культури, як знаряддя війни": Ткаченко про вірш Пушкіна у виконанні лаврова

Київ • УНН

 • 300429 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Нещодавнє декламування міністром закордонних справ росії сергієм лавровим вірша Олександра Пушкіна "Наклепникам росії" є яскравим прикладом того, що росія використовує культуру, як знаряддя війни. Про це під час брифінгу повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, передає УНН.

Деталі

"Вчора чи позавчора лавров декламував вірш Пушкіна про те, в який спосіб слов’янські народи мають жити дружно. Це одне з найяскравіших свідчень, того яким чином росія використовує культуру, як знаряддя війни. І коли ми говоримо про те, що в Україні навряд варто, щоб існувало понад 400 вулиць Пушкіна, які в нас є, варто наголошувати чому вони у нас з’явилися", - розповів Ткаченко.

Міністр зазначив, що вони з’явилися, як інструмент послідовного насадження русифікації на території України.

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Окрім того, Ткаченко повідомив, що з 24 лютого 39 пам’яток культурної спадщини не підлягають занесенню до державного реєстру.

"Серед них пам’ятник Кирпоносу, Фрунзе, Демитрову, Крупської та інші. Також експертна комісія з питань обліку культурної спадщини рекомендувала позбавити пам'яткоохоронного статусу кілька пам’ятників Пушкіну, Кузнецову, Тихонову, Федорову, Котовському і багатьох інших. На розгляді у нас знаходяться ще кілька десятків звернень, якщо не сотень", - сказав міністр.

Він зауважив, що під час ухвалення таких рішень насамперед спираються на звернення, які надходять від місцевих органів влади.

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Контекст

Міністр закордонних справ росії сергій лавров прочитав уривок вірша Олександра Пушкіна "Наклепникам росії" у межах проєкту "Слово класика".

лавров закінчив виступ такими словами з віршу: "Залиште нас: ви не читали ці криваві скрижалі; Вам незрозуміла, вам чужа. Ця сімейна ворожнеча".

Приводом до написання вірша Пушкіним стали заклики деяких депутатів французького парламенту до втручання у військові дії проти російської армії за польських повстанців у 1830-1831 роках.

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