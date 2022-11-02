"Використання культури, як знаряддя війни": Ткаченко про вірш Пушкіна у виконанні лаврова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Нещодавнє декламування міністром закордонних справ росії сергієм лавровим вірша Олександра Пушкіна "Наклепникам росії" є яскравим прикладом того, що росія використовує культуру, як знаряддя війни. Про це під час брифінгу повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, передає УНН.
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"Вчора чи позавчора лавров декламував вірш Пушкіна про те, в який спосіб слов’янські народи мають жити дружно. Це одне з найяскравіших свідчень, того яким чином росія використовує культуру, як знаряддя війни. І коли ми говоримо про те, що в Україні навряд варто, щоб існувало понад 400 вулиць Пушкіна, які в нас є, варто наголошувати чому вони у нас з’явилися", - розповів Ткаченко.
Міністр зазначив, що вони з’явилися, як інструмент послідовного насадження русифікації на території України.
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Окрім того, Ткаченко повідомив, що з 24 лютого 39 пам’яток культурної спадщини не підлягають занесенню до державного реєстру.
"Серед них пам’ятник Кирпоносу, Фрунзе, Демитрову, Крупської та інші. Також експертна комісія з питань обліку культурної спадщини рекомендувала позбавити пам'яткоохоронного статусу кілька пам’ятників Пушкіну, Кузнецову, Тихонову, Федорову, Котовському і багатьох інших. На розгляді у нас знаходяться ще кілька десятків звернень, якщо не сотень", - сказав міністр.
Він зауважив, що під час ухвалення таких рішень насамперед спираються на звернення, які надходять від місцевих органів влади.
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Контекст
Міністр закордонних справ росії сергій лавров прочитав уривок вірша Олександра Пушкіна "Наклепникам росії" у межах проєкту "Слово класика".
лавров закінчив виступ такими словами з віршу: "Залиште нас: ви не читали ці криваві скрижалі; Вам незрозуміла, вам чужа. Ця сімейна ворожнеча".
Приводом до написання вірша Пушкіним стали заклики деяких депутатів французького парламенту до втручання у військові дії проти російської армії за польських повстанців у 1830-1831 роках.